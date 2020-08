MaRisk-Compliance II: Erwartungen und Erfahrungen aus der Prüfung & Umsetzungs-Tipps, 26. September 2020 online an Ihrem PC

Erstellt von Redaktion Banken, Sonstige

Mittlerweile haben sich die ersten aufsichtlichen Prüfungen der MaRisk-Funktionen in Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten ereignet. Gerade auch auf Basis dieser Kenntnisse wollen wir Ihnen Anhaltspunkte für die Umsetzung der MaRisk-Compliance-Funktion in Ihre betriebliche Praxis bieten.

Das Seminar beleuchtet zunächst die Erwartungen der Aufsicht an die MaRisk-Compliance-Funktion und zeigt dabei Aufträge und notwendige Kontroll- und Überwachungstätigkeiten auf.

In einem zweiten Block werden Ihnen die neuen Schwerpunkte bei 44er-Prüfungen präsentiert. Dabei erfahren Sie u.a., wo besonders häufig Mängel festzustellen sind und wo Sie entsprechend in der Umsetzung Ihren Fokus setzen sollten. Anhand einer Checkliste können Sie den Anforderungen zukünftig einfacher gerecht werden.

Am Nachmittag steht die praktische Umsetzung in einem Kreditinstitut im Fokus. Hier erhalten Sie systematische Einblicke, wie die Thematik konkret im Institut in die Praxis umgesetzt werden kann.