MBA-Studiengang der SJTU Antai zeichnet sich durch allgemeine Zufriedenheit und Karrierefortschritte im globalen MBA-Ranking 2021 der Financial Times aus

Der MBA-Studiengang des Antai College für Wirtschaft und Management (ACEM) der Shanghaier Jiao-Tong-Universität (SJTU) belegt im neuesten globalen MBA-Ranking der Financial Times vom 8. Februar 2021 Platz 53 weltweit. Der Punkt „Gesamtzufriedenheit“ ist neu hinzugekommen und ist ein Durchschnitt der befragten Alumni, basierend auf einer Gesamtpunktzahl von 10. Der Antai-MBA steht mit einer Punktzahl von 9,33 an zweiter Stelle der Business Schools im asiatisch-pazifischen Raum, direkt nach der Tsinghua-Universität. Dies macht das hohe Renommee des Antai MBA-Programms deutlich, der sich auch in den Werten der Alumni-Umfrage widerspiegelt. Das Antai-College der SJTU ist die einzige chinesische Business School, die es acht Jahre in Folge unter die Top 100 weltweit geschafft hat. Dank seiner fortwährenden Exzellenz in der Talentbildung, Markenbildung und in der Wettbewerbsfähigkeit der Absolventen hält das College seine Position unter den weltweiten Top 10 in den Bereichen Beschäftigung nach drei Monaten, Gehaltserhöhungen und Karrierefortschritt.

Darüber hinaus belegt das MBA-Programm des SJTU Antai College im Jahr 2021 den 61. Platz in den QS Global MBA Rankings. Damit ist es die einzige Business School auf dem chinesischen Festland, die es zwei Jahre in Folge unter die Top 100 geschafft hat. Laut der „Dual World-Class“-Initiative des chinesischen Bildungsministeriums zum Aufbau von Weltklasse-Universitäten und Weltklasse-Disziplinen ist der Studiengang „Business and Management“ der Shanghaier Jiao-Tong-Universität auch der einzige Fachstudiengang für Wirtschaft und Management in der Region Jangtse-Delta auf der Liste der „Weltklasse-Disziplinen“. Sowohl die akademische Disziplin der Stufe 1 als auch der professionelle Master-Abschluss des Master of Business Administration-Programms am SJTU Antai werden gemäß der 4. Disziplin-Bewertung und der ersten Bewertung des professionellen Master-Abschlusses durch das chinesische Bildungsministerium mit A+ bewertet, während der Studiengang Managementwissenschaft und Ingenieurwesen der Hochschule mit A bewertet wird, was das College zur Nummer 2 im ganzen Land macht. Die von Dekan Chen Fangruo, der 2018 sein Amt antrat, vorgeschlagene neue Strategie „Zwei Arten von Stipendien, horizontal (akademisch) und vertikal (Industrie), die sich gegenseitig stärken und Theorie mit Praxis verbinden“ zielt auf eine neue Lerndimension ab, die Theorie und Praxis für Alumni und Studierende eng miteinander verbindet und bei der das College als erstklassige Business School soziale Verantwortung für Wissensinnovation und Talentbildung übernimmt. Hinter den herausragenden Zahlen und Ergebnissen in verschiedenen Rankings im In- und Ausland stehen die tiefgreifende Förderung der Projektqualität durch den Antai-MBA und die kontinuierliche Investition der Hochschule in Projekte.

