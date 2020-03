Medix-Global startet die Initiative “Mask of Solidarity” (Maske der Solidarität), ein neues Programm, das dazu beitragen soll, die von COVID-19 verursachten menschlichen Leiden zu lindern

Erstellt von Redaktion Banken

Medix-Global, das weltweit führende Unternehmen für

Gesundheitsmanagement, hat heute Mask of Solidarity (Maske der Solidarität) ins

Leben gerufen, eine globale Initiative, die über die Website

maskofsolidarity.org (http://www.maskofsolidarity.org/) zu Aktionen anregen und

Spenden für registrierte Wohltätigkeitsorganisationen sammeln will, um all jenen

zu helfen, die direkt vom weltweiten Ausbruch des Coronavirus COVID-19 betroffen

sind.

In Anerkennung der enormen menschlichen Kosten von COVID-19 versucht Mask of

Solidarity, das mit COVID-19 verbundene menschliche Leid zu lindern – und nicht

nur für diejenigen, die traurigerweise ihr Leben, ihre Familien und ihre Lieben

verloren haben. Krankenpflegepersonal, Ärzte und andere Ersthelfer arbeiten

selbstlos und kümmern sich um die Bedürftigen, helfen, die Ausbreitung des Virus

zu stoppen und bringen sich selbst direkt in Gefahr.

Medizinische Masken sind weltweit zum Symbol des COVID-19-Ausbruchs geworden,

aber besonders in Asien gelten sie seit Jahren als Symbol für etwas viel

Größeres – ein Symbol der Solidarität. Mask of Solidarity soll daher die

Solidarität mit allen Betroffenen stärken und wurde mit drei Hauptzielen ins

Leben gerufen:

– Mask of Solidarity ruft dazu auf, Gelder von Unternehmen und

Einzelspendern auf der ganzen Welt zu sammeln, um eine kleine

Anzahl von gesundheitsbezogenen Wohltätigkeitsorganisationen und

Krankenhäusern zu unterstützen, die vom Ausbruch von COVID-19

betroffen waren, innerhalb und zunehmend auch außerhalb Chinas.

Spenden können direkt über die Website maskofsolidarity.org

(http://www.maskofsolidarity.org/) an Wohltätigkeitsorganisationen

vergeben werden.

– Mask of Solidarity will mehr Menschen dazu inspirieren, ihre

Solidarität mit Betroffenen von COVID-19 zum Ausdruck zu bringen,

indem sie die von Menschen auf der ganzen Welt bereits gezeigten

Gesten und Handlungen der Freundlichkeit und Güte zur Schau stellt.

Jeder kann seine inspirierenden Geschichten über

www.facebook.com/maskofsolidarity teilen.

– Mask of Solidarity Pro-Bono-Unterstützung von Medix-Global:

Ausweitung der professionellen medizinischen Dienstleistungen von

Medix auf Pro-Bono-Basis auf die Menschen in den betroffenen

Gebieten. Dazu gehören das persönliche medizinische Fallmanagement

für eine Reihe von Patienten mit schweren Erkrankungen in Gebieten,

in denen die Zugänglichkeit zu Gesundheitspflege problematisch ist,

sowie die Bereitstellung von medizinischer Fachberatung aus der

Ferne für chronisch Kranke.

Wohltätigkeitsorganisationen, die als Teil der Mask of Solidarity ausgewählt

wurden, wurden aufgrund ihrer Arbeit ausersehen, die dazu beiträgt, die

Ausbreitung von COVID-19 zu stoppen, oder aufgrund ihrer direkten Unterstützung

der Betroffenen. Dazu gehören das Rote Kreuz (Singapur) und der Love Fund der

Love Foundation (Hongkong).

Medix-Global fördert Mask of Solidarity aktiv in seinem weltweiten Netzwerk,

einschließlich bei Kunden und Geschäftspartnern, um das Engagement für die

Initiative zu verstärken und einen Netzwerkeffekt zu schaffen, der die

Solidarität mit allen Betroffenen erhöht.

Sigal Atzmon, CEO von Medix-Global, sagte: “COVID-19 ist ein beispielloser

Gesundheitsnotstand – zunächst für China und zunehmend auch für den Rest der

Welt. Dieser Ausbruch des Coronavirus ist leider noch lange nicht vorbei, und

es gibt noch so viel mehr, was wir alle tun können und tun sollten, um dort

Unterstützung zu gewähren, wo sie am meisten gebraucht wird. Im Gegensatz zu

anderen menschlichen Tragödien der letzten Zeit war die Welt zu langsam, um sich

mit all denjenigen solidarisch zu zeigen, die unter COVID-19 leiden. Angesichts

unseres internationalen Netzwerks relevanter Verbindungen fühlten wir uns zum

Handeln verpflichtet, da wir wussten, dass selbst ein relativ kleiner Effekt von

großer Bedeutung sein wird.”

Alle Verwaltungskosten von Mask of Solidarity werden von Medix-Global privat

getragen, und die Initiative wird von einer Gruppe unabhängiger ehrenamtlicher

Berater überwacht, die sich aus hochrangigen internationalen Persönlichkeiten

aus den Bereichen Versicherungen und juristische Dienstleistungen zusammensetzen

und die ihre Zeit auf einer Pro-Bono-Basis zur Verfügung stellen.

John Cai, einer der unabhängigen ehrenamtlichen Berater von Mask of Solidarity

und ehemaliger leitender Versicherungsmanager in den Vereinigten Staaten und

Asien, fügte hinzu: “Medix und seine ehrenamtlichen Berater verfügen weltweit

über eine Vielzahl enger Verbindungen zu Einzelpersonen und Unternehmen, die an

einem besseren Gesundheitsmanagement und Versicherungsschutz interessiert sind,

und können daher als mächtige Botschafter fungieren, um Zielgruppen für wichtige

und relevante Gesundheitsthemen zu gewinnen. Ich bin stolz, Teil der Initiative

Mask of Solidarity von Medix zu sein, und werde alles tun, was ich kann, um

dabei zu helfen, die dringend benötigte Solidarität für die wachsende Zahl von

Menschen auf der ganzen Welt aufzubauen, die von COVID-19 betroffen sind.”

Redaktionelle Hinweise:

Mask of Solidarity Appell an Wohltätigkeitsorganisationen –

Hintergrundinformationen

Rotes Kreuz (Singapur): Das Rote Kreuz Singapur wurde für die Arbeit ausgewählt,

die es leistet, um den am stärksten gefährdeten Menschen, die vom Ausbruch der

COVID-19 Coronavirus-Krankheit betroffen sind, innerhalb und außerhalb des

chinesischen Festlands zu helfen. Das Rote Kreuz Singapur kauft medizinische

Ausrüstung für Krankenhäuser in der Provinz Hubei, China, und verteilt

Hygieneartikel und führt Gesundheitserziehung in den Provinzen Tianjin und

Nanning durch. Es trägt auch dazu bei, die lokale Gemeinschaft in Singapur in

den Bemühungen um die Eindämmung des Ausbruchs vor Ort zu schulen.

Der “Love Fund” der Love Foundation (Hongkong)

Die Love Foundation ist eine kleine und hochwirksame Wohltätigkeitsorganisation

mit Sitz in Hongkong, die gegründet wurde, um abgelegenen und verarmten

ländlichen Gemeinden auf dem chinesischen Festland zu dienen. Ursprünglich mit

dem Ziel gegründet, Chinas “Left-Behind Children” zu helfen, die unter der

elterlichen Migration vom Land in die Stadt gelitten haben, hat der Love Fund

seit seiner Gründung im Jahr 2013 viele Familien im ländlichen China

unterstützt. Der Love Fund, der sich bei der Unterstützung der Bedürftigsten in

China bewährt hat, hat den Aufruf “Walk with Love for Coronavirus” ins Leben

gerufen, der zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie im ganzen Land eingesetzt

wird, indem er Seuchenpräventionsstationen in ländlichen Gemeinden finanziert

und Sozialdienstzentren in chinesischen Provinzen wie Hubei, Jilin, Shandong,

Gansu und Shaanxi besetzt.

Direkte Beiträge an Krankenhäuser in der Provinz Hubei

Neben der Förderung von Spenden an die registrierten

Wohltätigkeitsorganisationen, die von Mask of Solidarity ausgewählt wurden, wird

Medix-Global auch direkte Spenden an Krankenhäuser in der Provinz Hubei leisten,

und zwar durch den Kauf

medizinischer und gesundheitlicher Versorgungsausrüstung über lokale

medizinische Versorgungsunternehmen. Dieser Prozess wird von JunHe LLP

unterstützt, einer führenden chinesischen Anwaltskanzlei, die bereits einen

Beitrag zu diesem Thema geleistet hat. Firmenspender, die sich Medix anschließen

möchten, um einen ähnlichen Beitrag zu leisten, werden ermutigt, Medix über

info@maskofsolidarity.org zu kontaktieren.

Über Medix-Global – Die 2006 gegründete Medix-Group ist ein globaler, führender

Anbieter von innovativen, qualitativ hochwertigen Lösungen für das

Gesundheitsmanagement. Mit Niederlassungen in London, Hongkong, Shanghai,

Singapur, Tel Aviv, Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok und Melbourne und einem

Kundenstamm von mehr als 4 Millionen Mitgliedern in über 90 Ländern bietet Medix

seinen Kunden – in erster Linie globale Kranken- und Lebensversicherer,

Finanzkonzerne, Großunternehmen und Regierungsinstitutionen – bedeutende

Mehrwert-Dienstleistungen in der Welt des Gesundheitswesens. Das medizinische

Team von Medix besteht aus über 300 internen Ärzten, Krankenpflegepersonal,

Forschungsexperten, medizinischen Verwaltungsteams und einem

qualitätsakkreditierten globalen Netzwerk von über 4.000 Spezialisten und 2.000

führenden Krankenhäusern.

Durch seine verschiedenen Dienstleistungen bietet Medix seinen Kunden schnelle

Lösungen für nachweislich bessere medizinische Ergebnisse. Medix bietet

Versicherern, großen Unternehmen und Regierungsinstitutionen globale persönliche

Fallmanagement-Dienstleistungen, Managementdienste für die Krankheitsprävention,

digitale Gesundheitslösungen, Dienstleistungen für die häusliche Pflege,

Gesundheitsstrategie und Medical Governance-Dienstleistungen.

Medix ist ein Shared-Value-Unternehmen, das bestrebt ist, Menschen auf der

ganzen Welt den Zugang zu bestmöglicher medizinischer Versorgung zu ermöglichen

und gleichzeitig ungerechtfertigte Abweichungen in der Gesundheitsversorgung zu

eliminieren und dazu beizutragen, die Kosteninflation im medizinischen Bereich

einzudämmen. In der Überzeugung, dass die Zugänglichkeit, die Qualität und die

Nachhaltigkeit der medizinischen Versorgung eine der wichtigsten Komponenten der

sozialen Rechte sind, setzt sich Medix mit großer Leidenschaft für diese Themen

ein und engagiert sich weltweit voll und ganz für diese Aktivitäten.

Kontaktieren Sie die Pressestelle von Medix-Global unter press@medix-global.com,

George, +852 65995731

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142074/4541286

OTS: Medix-Global

Original-Content von: Medix-Global, übermittelt durch news aktuell