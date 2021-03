Megastädte verschlingen Rohstoffe

Chinesische und indische Städte sind bereits enorm gewachsen und es ist kein Ende in Sicht.

Durch die Entstehung der Megastädte in Asien hat sich auch die Rohstoffwelt verändert. In einem nie zuvor gekannten Tempo sind die Städte in China gewachsen. Bis zum Jahr 2035, so die Prognosen, werden sich mindestens sechs der chinesischen Megastädte in die Reihen der zehn reichsten Städte der Welt einreihen. In Indien sind es mehr die mittelgroßen Städte, die Wachstum verzeichnen. Vor allem junge und mittelalte Menschen zieht es in diese Städte, das Einkommen wächst und das hat Folgen.

Mehr Autos und auch mehr elektronische Geräte wie Smartphones oder Laptops werden gekauft und die Infrastrukturnetzwerke müssen mitwachsen. Folglich steigt auch die Nachfrage nach den notwendigen Rohstoffen wie etwa Stahl, Kupfer, Aluminium oder Nickel. Auf langfristige Sicht sollte besonders Kupfer profitieren. Denn einerseits nimmt die Nachfrage nach Elektromobilität zu und andererseits befinden wir uns im Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien. Auch wird in vielen Teilen der Welt das Stromnetz ausgebaut.

Betrachtet man die Zahl der Autos pro Haushalt, so ist das Aufhol-Potenzial in Indien, etwa gegenüber den USA besonders groß. Denn Indien liegt mit rund 95 Prozent hinter den USA, bei China sind es zirka 75 Prozent. Da verwundert es nicht, dass dem Kupfer große Zukunftschancen zugesprochen werden.

Damit sollten auch Gesellschaften mit Kupfer im Boden gute Erfolgsaussichten besitzen.

