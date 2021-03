Mehr Mehrwert geht nicht!

Erstellt von Redaktion Allgemein

Als Traditionsunternehmen in Sachen Bargeldmanagement hat NGZ in den letzten Jahren den Lebensmittel-Einzelhandel in den Fokus genommen. Dessen Bedarf an eigenem Münzgeld steigt, denn die Beschaffung kostet zunehmend mehr Geld. Auch die Endkunden schätzen es sehr, ihre Münzen oftmals kostenfrei gegen einen Einkaufsbon eintauschen zu können.

NGZ CoinDepo heißt das Erfolgsmodell, das mit seinen Maßen und Leistungen perfekt auf Lebensmittelmärkte zugeschnitten ist. Der Clou: Mit Deckenhänger und Geräteaufkleber im Rewe-, EDEKA- oder einem individuellen Look fügt sich NGZ CoinDepo perfekt in sein jeweiliges Umfeld ein. Nach zahlreichen Installationen hat NGZ einige Marktleiter um ihr Feedback gebeten.

Karen Reimers von REWE Max Schubert in Bremen berichet: „Unsere Kunden freuen sich, Ihr Kleingeld gebührenfrei loswerden zu können!“

Natalie Guddait von EDEKA Zeuch in Eschwege: „Unser Coin Depo ist zu einem richtigen Kundenmagneten geworden – und wir decken einen Großteil unseres Kleingeldbedarfs!“

Ardian Harifei von EDEKA in Niederzier meldet: „Mit unserem CoinDepo haben wir viele neue Kunden gewonnen, auch aus der Nachbarregion!“

Für Andreas Herrmann von EDEKA in Wetzlar steht fest: „CoinDepo bringt unseren Kunden einen Mehrwert und sorgt für mehr Kundenbindung.“

Jens Fürstenberg von EDEKA Fürstenberg in Haunetal reiste sogar zu Deutschlands größter Bargeldmesse CashCon, um seine NGZ CoinDepo-Geschichte zu erzählen: „Mit dem Münzeinzahler von NGZ erreichen wir mehr Kundenbindung, die Entlastung unserer Kassierer und die Verkürzung des Kassiervorgangs.

Dazu haben wir eine eigene Wechselgeldversorgung, was unsere Münzbeschaffungskosten senkt.

Das kompakte Gerät passt mit seiner an das EDEKADesign angelehnten Front und der Hinweistafel bestens in unseren Markt.

Bereits nach einer Woche wurde klar: Das Gerät funktioniert störungsfrei, Kunden nutzen den Service und wir profitieren von der problemlosen Bon-Verbuchung. Weniger Bankgebühren, mehr Kundenbindung und genügend Münzen für unseren Wechselgeldbedarf: NGZ CoinDepo ist einfach, praktisch, gut!“