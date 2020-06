METRIKS® unterstützt Unternehmen bei der raschen Stabilisierung des Geschäftsbetriebs und auf dem Weg in die “Neue Realität”

METRIKS® steht Führungskräften bereits seit vielen Jahren mit umfassendem Know-how und maßgeschneiderten Lösungen bei der Verwirklichung unternehmerischer Herausforderungen zur Seite. Ergänzend zum gerade entwickelten Dossier ?Strategien für nicht planbare Zeiten? wurde das Dienstleistungs-Portfolio bedarfsgerecht erweitert und im Programm METRIKS-OpEx | Operative Exzellenz gebündelt. Um den Geschäftserfolg auch in Krisenzeiten zu sichern und zielführend zu gestalten unterstützt METRIKS® Unternehmen dabei, versteckte Kosten zu identifizieren, Prozesse anzupassen, die notwendige Digitalisierung voranzutreiben und den Wandel zu ermöglichen.

?Markt und wirtschaftliche Entwicklung zeigen, dass die harten Zeiten für viele Unternehmen noch nicht vorbei sind, sondern eher noch bevorstehen?, erklärt Angela Herrmann, CEO bei METRIKS®. Überkapazitäten und Umsatzeinbrüche bestimmen vielfach das Tagesgeschehen, bewährte Leitplanken fehlen und Planbarkeit ist noch immer nicht gegeben. Dennoch gilt es, den unternehmerischen Blick nach vorne zu richten, den Geschäftsbetrieb zu sichern, dabei die Mitarbeiter zu motivieren und die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung dynamisch anzugehen. ?Vor vielen Unternehmen steht spätestens jetzt ein tief greifender Anpassungsprozess auf allen Ebenen, dessen Verlauf und Dauer nicht absehbar ist.?

Vier Arbeitsfelder für operative Exzellenz: Kosten, Effizienz, Digitalisierung und Transformation

Nach den ersten Interventionsmaßnahmen sind Unternehmen nun gefordert, Strategien und Gescha?ftsmodelle zu überprüfen und erforderlichenfalls an die neue Realität anzupassen. Dazu gehört, neues Kundenverhalten zu identifizieren, Produktions- und Logistikketten neu zu justieren, Kosten zu reduzieren, neue Arbeitsformen zu etablieren und die gesamte Organisation beweglicher zu gestalten.

METRIKS® unterstützt Unternehmen auf ihrem Weg zu Operativer Exzellenz (in Krisenzeiten), indem Ideen, Lösungen und passgenaue Ressourcen eingebracht und damit die Handlungsoptionen der Verantwortungsträger im Unternehmen verstärkt werden. Auf diese Weise können aktuell anstehende Aufgaben zeitnah umgesetzt und die noch kommenden Herausforderungen besser bewältigt werden.

Im Rahmen eines umfassenden Transformationsprozesses adressiert METRIKS® zum einen die Umsetzung innerhalb eines Unternehmens, unterstützt aber auch bei Akquisitionen, Kooperationen und Unternehmensübergängen. Führungskultur und Culture Change werden situativ begleitet und im Sinne ?Motivation, Dynamik und Wachstum? gestärkt.

METRIKS® ist ein Dienstleistungsunternehmen für den Mittelstand – mit maßgeschneiderten Lösungen, planmäßiger Implementierung und Übernahme der Ergebnisverantwortung. Damit unterscheidet sich METRIKS® signifikant von anderen Marktteilnehmern und schafft nachhaltige Mehrwerte bei Qualität, Effizienz und Excellence für seine Kunden.

Insbesondere in Zeiten, in denen sich Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung nach-haltig ändern, Märkte wegbrechen und vieles nicht mehr planbar ist, ist METRIKS® für seine Kunden da. Mit Flexibilität, Reaktionsschnelligkeit und Robustheit begleitet METRIKS® die Unternehmen im Transformationsprozess zur Digitalisierung, in neue Arbeitswelten oder bei der Anpassung ihrer Geschäftsmodelle.

Die Dienstleistungen werden dabei entweder klassisch vor Ort erbracht, oder in digitalen Formaten (z.B. Videokonferenz), für Kunden mit Mobil-, Remote- oder Homeoffices.

