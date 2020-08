Meyer Burger verkauft Hersteller für Mikrowellen- und Plasmasysteme Muegge GmbH

Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange: MBTN) gibt heute den Verkauf ihres Mikrowellen- und Plasmatechnologie-Unternehmens Muegge GmbH mit Sitz in Reichelsheim (DE) an die Beteiligungs-gesellschaft HQ Equita bekannt. Die HQ Equita übernimmt sämtliche Unternehmensbereiche der Muegge GmbH inklusive der Tochtergesellschaft Gerling Applied Engineering Inc. mit Sitz in Modesto CA, USA sowie die rund 100 Mitarbeitenden. Beide Unternehmen haben am 7. August 2020 einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Dieser untersteht marktüblichen Vollzugsbedingungen und muss noch durch die Behörden in Deutschland genehmigt werden. Die Transaktion wird voraussichtlich gegen Ende September 2020 vollzogen sein. Meyer Burger erwartet aus der Transaktion einen Cash-Zufluss von rund CHF 24 Millionen und einen Buchgewinn von rund CHF 4 Millionen. Der Vertrag beinhaltet zusätzlich einen Earn-out von CHF 2.5 Mio in 2022 basierend auf vereinbarten Finanzzielen im 2021. Der Verkauf der Muegge GmbH wurde in der kommunizierten Guidance, innerhalb von drei Jahren einen jährlichen Umsatz von CHF 400 Millionen ? CHF 450 Millionen und eine EBITDA Marge von 25% ? 30% zu erreichen, bereits antizipiert.

Im Rahmen der Fokussierung auf die Transformation von Meyer Burger zum Solarzellen- und Modulproduzenten hat sich die Gesellschaft für den Verkauf des nicht strategischen Geschäftsbereichs entschieden. Die Muegge GmbH ist einer der weltweit führenden Hersteller für Mikrowellen- und Plasmasysteme- angefangen bei der industriellen Erwärmung mit Mikrowelle bis hin zu plasmatechnologischen Verfahren fu?r die Grossflächenbeschichtung. Gemeinsam mit der amerikanischen Niederlassung Gerling Applied Engineering Inc. entwickelt das Unternehmen auf Basis eigener Prozesse kontinuierlich neue Komponenten für die industrielle Anwendung in nahezu allen Branchen und Märkten.

HQ Equita ist Teil der Harald Quandt-Gruppe in Bad Homburg. Rund 20 Experten unterstützen vor allem inhabergeführte mittelständische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und dem Wachstum ihres Unternehmens. Seit 1992 hat sich die HQ Equita zu einem etablierten und vertrauenswürdigen Partner für den Mittelstand entwickelt. Rund 1 Milliarde Euro wurden in dieser Zeit über 30 kleine und mittlere Unternehmen im deutschsprachigen Raum investiert. “MUEGGE, als ein technologisch getriebenes Unternehmen mit einer starken Position in seinem Nischenmarkt, ist eine ideale Ergänzung für das Portfolio der HQ Equita. Mit seinem dynamischen Management-Team und führenden F&E- sowie Engineering-Knowhow ist das Unternehmen hervorragend positioniert, um eine wachsende Zahl von Anwendungen in seinen internationalen Märkten zu bedienen. Auch vor dem Hintergrund unserer positiven Erfahrungen mit Spin-offs sind wir vom zukünftigen Potenzial von MUEGGE überzeugt und freuen uns sehr, das Managementteam dabei zu unterstützen, an die bestehende Erfolgsgeschichte anzuknüpfen.” erläuterte Frank Schäfer, Partner bei der HQ Equita.

Meyer Burger wurde bei der Transaktion von IPONTIX (M&A) und der Rechtsanwaltssozietät Schmitz Knoth (Recht) beraten.

Über HQ Equita

Diese Medienmitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen, wie zum Beispiel Erwartungen, Pläne, Absichten oder Strategien betreffend der Zukunft enthalten. Solche Aussagen sind mit Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der Leser muss sich daher bewusst sein, dass solche Aussagen von den zukünftigen tatsächlichen Ereignissen abweichen können. Sämtliche auf die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Medienmitteilung beruhen auf Daten, die Meyer Burger Technology AG zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Medienmitteilung vorlagen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen in dieser Medienmitteilung zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren.

Meyer Burger ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen, spezialisiert auf innovative Systeme und Produktions-Equipment für die Photovoltaik- (Solar)-Industrie. Als international anerkannte Premium-Marke bietet Meyer Burger den Kunden in der PV-Industrie verlässliche Präzisionsprodukte und innovative Lösungen für die Herstellung von hocheffizienten Solarzellen und Solarmodulen.

Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt. Meyer Burger ist in Europa und Asien in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Japan, Korea, Malaysia, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN).