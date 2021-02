MIG Fonds investieren weitere fünf Millionen Euro in KONUX

Erstellt von Redaktion Geldanlage

Insgesamt 80 Millionen Euro konnte die KONUX GmbH in der aktuellen Finanzierungsrunde einsammeln. Die MIG Fonds 6, 8, 14 und erstmalig 16 investieren zusammen fünf Millionen Euro. Über die Hälfte der Investition entfällt dabei auf den aktuellen MIG Fonds 16. Unter den illustren Kapitalgebern sticht vor allem Athos hervor, das Family-Office der Familie Strüngmann. Sie und MIG Fonds treten häufiger gemeinsam als Co-Investoren in Erscheinung. Das wohl bekannteste gemeinsame Investment ist das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech. Zu den Investoren gehören außerdem Sanno Capital, New Enterprise Associates, Dick Kramlich und die Deutsche Invest Capital Partners.

Das KI-Scale-up KONUX bietet industrielle IoT-Lösungen. Aktuell konzentrieren sie sich auf die Entwicklung von Technologien für Eisenbahngesellschaften, die beim Verkehr der Zukunft eine herausragende Rolle spielen werden. Die Eisenbahnunternehmen erhalten ein starkes Werkzeug an die Hand, das auf sie zukommende Wachstum und die Herausforderungen für die Instandhaltung der Infrastruktur effizient zu meistern. Der weltweite durchschnittliche jährliche Investitionsbedarf in die Schieneninfrastruktur wird auf 315 Milliarden US-Dollar taxiert und die KONUX GmbH ist bestens positioniert, die digitale Evolution der Eisenbahnunternehmen weltweit zu begleiten. Die internationale Expansion läuft daher auf Hochtouren und mit ihr der Auf- und Ausbau des weltweiten Vertriebsnetzes. Zeitgleich erfolgt die Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen. Der dafür nötige Finanzierungsbedarf ist nun gedeckt und der weiteren erfolgreichen Geschäftsentwicklung steht nichts im Weg.

“Wir machen Bahnfahren zuverlässiger und pünktlicher und nutzen dazu neueste Technologien”, fasst Gründer Andreas Kunze das Geschäftsmodell zusammen. Nicht nur die Deutsche Bahn (DB), die seit Dezember 2020 als Großkunde mit dabei ist, ist davon überzeugt. Die KONUX GmbH unterstützt die DB bei der Digitalisierung ihrer Weichen und bringt den dringend notwendigen Digitalisierungsprozess entscheidend voran.

Für die aktuelle Investitionsmöglichkeit in die MIG Fonds, den MIG Fonds 16, ist es bereits das achte vielversprechende Portfoliounternehmen. Damit kommen Privatanleger um das Thema Venture Capital kaum noch herum: „Für Anleger, die an einem strategischen Vermögensaufbau interessiert sind, ist Venture Capital keine Frage des Obs. Unternehmensbeteiligungen gehören in jedes Portfolio. Der MIG Fonds 16 bietet daher die beste Möglichkeit, bei dem nächsten möglichen Erfolg wie einer BioNTech nicht nur Zuschauer zu sein“, so Dr. Matthias Hallweger, Vorstand der HMW Unternehmensgruppe.