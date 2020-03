Minus 13 %: smava senkt Zinssatz seines Negativzins-Kredits

– 1.000 Euro leihen, 915,79 Euro zurückzahlen, Laufzeit: 12 Monate (1) – Schufa: 22 Prozent aller neuen Ratenkredite belaufen sich auf maximal 1.000 Euro – Finanztest hat getestet: Kredit war am nächsten Tag auf dem Konto – Seit Marktstart 2017 wurden smava-Negativzins-Kredite im Wert von über 25 Millionen Euro ausgezahlt – Kreditkonditionen im Überblick: https://www.smava.de/aktionskredit/

Als erster Anbieter in Deutschland führte das Kreditportal smava 2017 einen negativen Zinssatz für Ratenkredite ein. Seitdem bietet smava seinen Negativzins-Kredit mit Zinssätzen zwischen minus 0,4 und minus 10 Prozent an. Andere Anbieter zogen in der Vergangenheit nach. Nun weitet smava sein Angebot bis zum 31.03.2020 aus: Verbraucher können einen Kredit über 1.000 Euro zu einem effektiven Jahreszins von minus 13 Prozent für 12 Monate aufnehmen. Durch den negativen Zinssatz müssen sie nur 915,79 Euro zurückzahlen. (1) “smava hat sich in den letzten 13 Jahren zur Anlaufstelle für günstige Kredite entwickelt. Wer 2019 einen Kredit über smava abschloss, zahlte im Schnitt 39 Prozent weniger Zinsen als im Bundesdurchschnitt. Vielen Kreditnehmern ist dieses Sparpotential nicht bewusst. Wir machen sie deshalb auch mithilfe des Negativzins-Kredits darauf aufmerksam und animieren sie dazu, vor dem Kreditabschluss einen Kreditvergleich zu nutzen”, sagt Alexander Artopé, Geschäftsführer des Kreditportals smava. (2) (3)

Finanztest: “Innerhalb von etwa einer halben Stunde war der Kredit bewilligt und am nächsten Tag morgens auf dem Konto.”

Wenn Geld verschenkt wird, werden Zweifel laut: Finanztest hat daher im Februar 2019 getestet, ob der smava-Negativzins-Kredit tatsächlich vergeben wird. “Wir haben ausprobiert, ob Kunden dieses Aktionsangebot tatsächlich erhalten. […] Innerhalb von etwa einer halben Stunde war der Kredit bewilligt und am nächsten Tag morgens auf dem Konto”, lautet das Fazit der Tester. (4) Seit der Einführung des smava-Negativzins-Kredits im Jahr 2017 haben Kreditnehmer insgesamt Kredite im Wert von über 25 Millionen Euro zu einem negativen Zinssatz ausgezahlt bekommen. Für viele Verbraucher ist der Negativzins-Kredit eine willkommene Hilfe. Denn jeder fünfte Ratenkredit (21,8 %) in Deutschland wird laut Schufa über maximal 1.000 Euro abgeschlossen. (5)

Kreditinteressenten profitieren auch von Alternativangeboten

Um den Negativzins-Kredit zu beantragen, stellen Kreditinteressierte eine Kreditanfrage über 1.000 Euro mit einer Laufzeit von 12 Monaten auf smava.de. “Im Rahmen unseres Kreditvergleichs wird schufaneutral geprüft, welche Kredite unserer mehr als 20 Partnerbanken und Kreditvergabepartner für die Kreditinteressenten infrage kommen”, sagt Artopé. Kreditinteressenten erhalten eine Übersicht über die Kredite, die mit ihrer jeweiligen Kreditwürdigkeit verfügbar sind. In dieser steht der Kredit mit dem niedrigsten effektiven Jahreszins an erster Stelle. Kreditnehmer, denen der Negativzins-Kredit angezeigt wird, können diesen dann auswählen. Wie jeder andere Kredit ist auch der Negativzins-Kredit nicht für jeden Antragsteller verfügbar – zum Beispiel auf Grund einer schlechten Bonität. “Wir gehen davon aus, dass man nur dann eine Kreditanfrage stellt, wenn man den angefragten Geldbetrag auch tatsächlich benötigt. Wird einem Kreditinteressenten der Negativzins-Kredit in der Übersicht nicht angezeigt, profitiert er auch von den Alternativangeboten”, sagt Artopé.

