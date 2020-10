Mit Silber-Investments verdienen

Der an sich ziemlich volatile Silberpreis konsolidiert aktuell. Bei den gegebenen Unsicherheiten und geopolitischen Verwerfungen sollte Silber beim Edelmetall-Investment nicht fehlen.

Laut dem Silver Institute sind in den ersten sechs Monaten 2020 die Investments in Barren und Münzen deutlich angestiegen. Bei den Silber-ETFs sind in der ersten Jahreshälfte die Bestände auf 925 Millionen Unzen Silber, ein Allzeithoch, erhöht worden. Die globale Investmentnachfrage ist um rund zehn Prozent nach oben gegangen. Das Angebot soll in 2020 um rund sieben Prozent zurückgehen.

Die Preistreiber beim Silber sind die gleichen wie beim Goldpreis: die steigende Verschuldung vieler Staaten, ein zunehmendes Investitionsinteresse und ein schwächelnder US-Dollar. Die verschiedenen Staaten haben immense Summen aufgrund der Corona-Pandemie ausgegeben. Allein bei den USA summiert sich das auf rund zehn Billionen US-Dollar, geschaffen durch die quantitative Lockerung. Das Geld hat die FED geschaffen. Die Verschuldung beträgt nun enorme 27 Billionen US-Dollar.

In diesem Umfeld wird das Geld immer weniger wert und Edelmetalle wie Silber werden immer wertvoller. Rund die Hälfte des Silbers geht jedes Jahr in die Industrie und hier wird der Bedarf immer größer. Zum einen ist die Autoindustrie, aber auch der Bereich der erneuerbaren Energien und beispielsweise die Elektronikbranche dafür verantwortlich. Um bei einem steigenden Silberpreis dabei zu sein, wäre ein Investment in solide Silberunternehmen eine überlegenswerte Sache.

Hier kämen etwa Endeavour Silver oder Summa Silver in Betracht. Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/play/chartanalyse-von-silber-gold-und-edelmetallproduzenten/ – gehört mit seinen drei Silber-Gold-Minen in Mexiko seit Jahren zu den etablierten Produzenten. Für ein viertes Projekt wurde gerade eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.

Summa Silver – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-summa-silver-aztec-minerals-bluestone-resources-auryn-resources-und-uranium-energy/ – erforscht die historische Belmont-Mine in Nevada und fand jüngst bis zu 1.870 Gramm Silber und bis zu 5,53 Gramm Gold bei Bohrungen. Die Belmont-Mine ist eine hochgradige, ehemals produzierende Mine.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver und Summa Silver.

