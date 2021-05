MLU Matthias Leimpek Unternehmensberatung baut Risk Management aus

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Die MLU Matthias Leimpek Unternehmensberatung hat sich seit ihrer Gründung im Jahre 2009 zu einem starken Partner im bankfachlichen und regulatorischen Umfeld entwickelt. Der zunehmenden Regulatorik Rechnung tragend, hat das im Rhein-Main-Gebiet ansässige Beratungsunternehmen seinen Kompetenzbereich Risk Management mit dem international erfahrenen Experten Dr. Haining Zhang als Senior Consultant verstärkt.

Dr. Zhang soll die Beratung insbesondere für die Themen quantitative Risikoanalyse mit Daten- und Prozessanalyse, Cyber-Sicherheit für App- & Web-Entwicklung, SAP-Banking & HANA Modeling sowie Robotic Process Automation (RPA) und SAP-RPA weiter ausbauen. Er ist Teil des Berater-Teams für digitales Risikomanagement und berichtet an Katja Löhndorf, Geschäftsführerin bei der MLU Matthias Leimpek Unternehmensberatung. Zuvor war der SAP-Experte und „zertifizierte Web Security Engineer“ bei der deutschen Niederlassung eines Finanzunternehmens aus China als Senior Analyst of Financial Management tätig. Zudem arbeitete er als Global Research Expert bei einer internationalen Großbank.