Nachfolge geregelt: Mitgründer Jürgen Gut übernimmt alle Geschäftsanteile der IT-On.NET Süd GmbH in Hüfingen

Erstellt von Redaktion Kreditkarte

Unternehmen bleiben partnerschaftlich verbunden

„In den vergangenen 14 Jahren haben wir an den beiden Standorten Düsseldorf und Hüfingen ein gut positioniertes IT-Unternehmen aufgebaut“, resümiert Agten. „Beide Unternehmen sind Partner anerkannter IT-Hersteller, darunter Fujitsu, Microsoft, WatchGuard, F-Secure sowie weitere Global-Player der IT-Branche.“ Als Teil der IT-Systemhaus Kooperation „iTeam“ sind beide Häuser in einem Netzwerk von über 350 Systemhäusern aktiv und betreuen zahlreiche mittelständische Unternehmen in IT-Fragen und -Betrieb. Beide Unternehmen wollen auch in Zukunft partnerschaftlich zusammenarbeiten.

Den neuen Herausforderungen in Hüfingen blickt Gut optimistisch entgegen: „Meine Mitarbeiter und ich werden die aufgebauten Beziehungen mit IT-Herstellern und -Partnern fortsetzen und weiter als externe IT-Abteilung für mittelständische Kunden fungieren. Dank unseres Führungskonzepts ‚Go for the 100‘ sind wir hierbei in der Lage, agile Arbeitsmethoden einzusetzen und unser Unternehmen erfolgreich strategisch weiterzuentwickeln.“