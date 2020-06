Nachwahlen im Bankenfachverband: Ruben (Toyota Kreditbank) ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender | Müller (BMW Bank) ist neues Vorstandsmitglied | Krämer (Commerzbank) im Beirat (FOTO)

Der Bankenfachverband hat per 15. Juni 2020 Nachwahlen zu Vorstand und Beirat durchgeführt. Die Mitgliederversammlung wählte Christian Ruben, Sprecher der Geschäftsführung der Toyota Kreditbank GmbH, und Dr. Winfried Müller, Mitglied der Geschäftsführung der BMW Bank GmbH, in den Vorstand des Verbandes. Neues Mitglied im Beirat ist Inga Krämer, Cluster Lead Ratenkredit der Commerzbank AG.

Christian Ruben wurde vom Vorstand des Bankenfachverbandes mit zeitgleicher Wirkung in das Amt eines stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden gewählt. Er folgt in dieser Funktion auf Dr. Hans-Jürgen Cohrs, der zum 31. März 2020 aus der Geschäftsführung der BMW Bank GmbH ausgeschieden ist und sein Mandat im Verbandsvorstand niedergelegt hat. Der Vorstand des Verbandes umfasst neun Personen, darunter den Vorstandsvorsitzenden sowie drei stellvertretende Vorsitzende.

Der Bankenfachverband hat in den vergangenen Monaten sein Leistungsportfolio im Bereich der Kfz-Finanzdienstleistungen ausgebaut. Er hat hierzu einen neuen Ausschuss ins Leben gerufen und die Verbandsstatistiken erweitert. Von den 52 Mitgliedern sind 28 Institute in der Finanzierung von Kraftfahrzeugen tätig. Kfz-Kredite machen mehr als ein Drittel des Bestandes an Konsum- und Investitionsfinanzierungen der im BFACH organisierten Kreditbanken aus.

Der Bankenfachverband (BFACH) vertritt die Interessen der Kreditbanken in Deutschland. Seine Mitglieder sind die Experten für die Finanzierung von Konsum- und Investitionsgütern wie Kraftfahrzeugen aller Art. Die Kreditbanken haben mehr als 170 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen und fördern damit Wirtschaft und Konjunktur. Jeder dritte Privathaushalt nutzt regelmäßig Finanzierungen, um Konsumgüter anzuschaffen.

