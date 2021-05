Nets Group Issuer&eSecurity Services baut Team für DACH auf / Dominik Bullwein wird Regional Director

Erstellt von Redaktion Allgemein

.

Dominik Bullwein übernimmt Regional-Direktion für Nets Group Issuer & eSecurity Services DACH nach Management-Positionen bei AirPlus International und Wirecard Bank

Team für DACH-Region wird sukzessive ausgebaut ? neun Mitarbeiter bereits eingestellt

Degussa Bank als erster Deutschlandkunde unter Vertrag

Start von Nets Issuer & eSecurity Services in der DACH-Region ist erster Schritt zur Ausweitung auf ganz Mitteleuropa

Der europäische Zahlungsdienstleister Nets Group baut unter der Führung von Dominik Bullwein (38) das Team für das Issuing Service-Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf. Bullwein ist seit 1. März 2021 am Standort der Nets Group in Eschborn bei Frankfurt ansässig und operiert teilweise auch von München aus. Neun Mitarbeiter wurden bereits eingestellt, weitere werden in Kürze folgen. Mitte Mai hatte der Geschäftsbereich mit der Degussa Bank den ersten relevanten Kunden in Deutschland gewonnen. Ziel ist es, in der gesamten DACH-Region Kunden und Partnern modulare Issuing Services mit einer hohen Geschwindigkeit in der Markteinführung und in der Skalierung anzubieten.

Bullwein war zuletzt Vice President Issuing Payment Solutions bei der Wirecard Bank und bringt das entsprechende Know-how für den Markt mit. Zuvor war er rund acht Jahre bei AirPlus International als Director Global Investments, Regulatory and Public Affairs tätig und hat dort internationale Erfahrungen in Payment und Investment Management gemacht.

Die Nets Group baut ihre Marktpräsenz in Europa in allen Geschäftsbereichen konsequent aus. Der Start von Nets Issuer & eSecurity Services in der DACH-Region ist der erste Baustein der Expansionsstrategie dieses Geschäftsbereichs auf ganz Mitteleuropa.

Wir bei Nets sehen einfachere Produkte und Lösungen als Grundlage für Wachstum und Fortschritt – sowohl in der Wirtschaft als auch der Gesellschaft. Mit Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark, und europaweit mehr als 4.000 Mitarbeitern helfen wir Finanzinstituten, Unternehmen und Händlern in Europa, ihren Kunden die Zukunft ein wenig zu erleichtern und gleichzeitig eine unübertroffene Sicherheit und Stabilität zu bieten. Eine Zukunft, die einfacher ist als heute. Das ist es, was uns antreibt. Durch die Fusion mit Concardis im Januar 2019 ist Nets auch in der DACH-Region tätig.

www.nets.eu