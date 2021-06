Neue Allzeithochs bei Gold und Silber

Rückschläge im Preis wird es immer wieder geben, aber insgesamt sollte der Bullenmarkt intakt sein. Aus saisonaler Sicht gibt es in der Regel einen Preisanstieg von Anfang Juli bis Mitte Januar, jedenfalls wenn man Jahrzehnte betrachtet. Begründet wird dies meist mit dem Einkaufsverhalten der Schmuckbranche. Dieser Preisanstieg folgt auf ein Tief im Juni. Ende September oder Anfang Oktober ist dann das saisonale Hoch erreicht.

Konzentriert man sich aber nur auf die letzten fünf Jahre, so ergibt sich ein anderes Bild. Schwäche im Juni oder Juli war da nicht erkennbar. Laut dem saisonalen Muster der vergangenen fünf Jahre sollte es in den nächsten zwei Monaten deutlich höhere Preise geben. Daher sieht manch Analyst oder Charttechniker eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Preisrally in Richtung 2.000 bis 2.025 US-Dollar je Unze in den kommenden zwei bis drei Monaten.

Silber hat sich preislich während der Korrekturphase seit letztem August stärker bewegt als das Gold. Im März war die Korrektur nach rund acht Monaten zu Ende. Bei 23,78 US-Dollar je Feinunze Silber war der Tiefststand erreicht. Die Aussagen, etwa der Commerzbank-Experten, sind positiv, denn sie erwarten in den nächsten Jahren deutlich höhere Preise. Vielleicht ist jetzt eine der letzten Gelegenheiten Silber unter 30 US-Dollar und Gold unter 2.000 US-Dollar zu bekommen.

Von einem Preisanstieg bei Gold und Silber profitieren natürlich auch die Unternehmen, die diese Edelmetalle in ihren Projekten besitzen. Hierzu gehören etwa CanaGold und Aguila American Gold.

CanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=oATUhqUOWCU&t=1s – besitzt in British Columbia das hochgradige, früher produzierende New Polaris-Goldprojekt. Laut der PEA von 2019 liegen hier angezeigte Ressourcen von 1,7 Millionen Tonnen Gestein mit 586.000 Unzen Gold mit 10,8 Gramm Gold je Tonne Gestein.

Aguila American Gold – https://www.youtube.com/watch?v=CAqC5u63cpM&t=2s – exploriert sein Wusa-Goldprojekt in Oregon. Ziel ist es aussichtsreiche Gold- und Silberziele auszumachen.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

