Neue BB ASCON Chartanalyse Seminare für Unternehmen und Privatanleger

Erstellt von Redaktion Allgemein

Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH veranstaltet für Unternehmen und Privatanleger neue Chartanalyse Seminare in der Heidelberger Altstadt. In dem Kreuzgewölbe des Adelspalais Grafen von Wiser gehen die BB ASCON Chartanalyse Seminare auf Grundlagen für das Liquiditätsmanagement, passgenaue Analysen, Informationen über Risiken als auch die Verwertung von Kapitalmarktchancen ein. Zahlreiche Kernkompetenzen für den Wertpapierhandel und das Trading stehen im Mittelpunkt. Die neuen BB ASCON Chartanalyse Seminare beginnen im August, orientieren sich an der Praxis und sind durchgängig aufeinander abgestimmt. Sie werden für Unternehmen und Privatanleger alle zwei Monate alternierend ausgerichtet.

Die neuen BB ASCON Chartanalyse Seminare ermöglichen dem Seminarteilnehmer (w/d/m) mithilfe von objektiven und innovativen Grundlagen, analytische Zusammenhänge an der Börse zu ergründen. Ohne die Kosten für zahlreiche Fehlversuche tragen zu müssen, lernen Seminarteilnehmer die Vorzüge vordefinierter Kursmerkmale zu schätzen und von einem durchgängigen Analyseprozess zu profitieren.

Objektive Strukturen erhöhen die Effizienz und Orientierung

Diejenigen Marktteilnehmer, die ohne einen Bezug zu objektiven Merkmalen und Strukturen an den globalen Handelsplätzen kaufen oder verkaufen, scheitern oft an den hohen theoretischen und praktischen Anforderungen des Kapitalmarktes. Sie spüren durch die negative Rendite und fehlende Orientierung, dass singuläre Ansätze mit subjektivem Fokus kaum erfolgversprechend sind.

Die Ansatzpunkte der BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH, der BB ASCON e.K. und der BB ASCON Liquiditätsmanagement GmbH, die Unternehmens- und Privatkunden, mithilfe von analytischen Informationen, Regelwerken sowie fundierten Grundlagen, unterstützen, eröffnen ihnen mehr Chancen und tragen zu einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit bei.

Unter dem Seminarmotto: Die Analyse im Fokus des Geldverdienens ? Theorie, Praxis & Unbekanntes eröffnen sich für wissbegierige Kapitalmarktteilnehmer zahlreiche Möglichkeiten, die vorhandene Komplexität in der Analyse zu reduzieren und in Echtzeit an dem analytischen Wertpapierhandel teilzunehmen. Der Zugriff auf diese Informationen führt oft zu einem Wendepunkt in der Börsenarbeit und trägt zur Erhöhung der Effizienz in der gesamten Analysearbeit bei. Mit dem Einordnen in analytische Zusammenhänge, kann die berufliche oder private Geldanlage gelingen und eine positive Rendite angestrebt werden.

?Wer hätte gedacht, dass die pandemiebedingten Kursverluste, die seit Ende Februar das Marktgeschehen dominieren, in einer schnellen V-förmigen Markterholung resultieren? Bei zahlreichen Tech-Aktien, EUR/USD oder Öl und Gold, nur um einige zu nennen, haben erfahrungsgemäß viele Marktteilnehmer Unsicherheiten verspürt und tatenlos zugeschaut?, sagt Matthias Dürmeier, Technischer Analyst der BB ASCON e.K. und der BB ASCON Liquiditätsmanagement GmbH. ?Viele standen an der Seitenlinie und haben sich die Augen gerieben, als die Kursnotierungen in atemberaubender Geschwindigkeit, durch das Geld der Notenbanken, angestiegen sind. Profis eröffneten sich Kursniveaus bis auf neue Rekordhöhen?, so Matthias Dürmeier weiter. ?Die BB ASCON Seminare dokumentieren diese Engagements für Währungen, Indizes, Aktien sowie Industrie- oder Gold-Rohstoffe. Jeder Seminartag, vermittelt Ihnen neue Ressourcen, um Kursverluste und Kurserholungen zukünftig wahrzunehmen.?

Weiterführende Informationen über die neuen BB ASCON Chartanalyse Seminare für Unternehmen und Privatanleger erhalten Sie hier.

Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH, mit Unternehmenssitz in Heidelberg, unterstützt gemeinsam mit der BB ASCON e.K. und der BB ASCON Liquiditätsmanagement GmbH seit 2008 Kapitalmarktkunden in mehr als 16 Ländern. BB ASCON Kunden können ihre Kapitalmarktgeschäfte mithilfe von Software, Algorithmen sowie Best Practices und Schulungen auf Marktkonformität, Duplizierbarkeit und Beständigkeit ausrichten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.bb-ascon.de.

BB ASCON Markenschutz

BB ASCON® und die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der BB ASCON e.K. in Deutschland und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.