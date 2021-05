Neue Leiterin der Vontobel Wealth Management Niederlassung in München

Vontobel Wealth Management mit zweistelligen Wachstumsraten in Deutschland

Vontobel verstärkt sich weiter in München

Deutsche Kunden bevorzugen nachhaltige Anlagen

Marel Weideneder, Mitglied der Geschäftsleitung Vontobel Wealth Management München, hat zum 1. Mai 2021 die Leitung der Wealth-Management-Niederlassung München der Bank Vontobel Europe AG übernommen. Bislang hatte Thomas Fischer neben seiner Rolle als Mitglied des Vorstands der Bank Vontobel Europe AG die Münchner Wealth-Management-Niederlassung geleitet. Mit der neuen Aufgabenteilung trägt Vontobel dem stetigen Wachstum der vergangenen Jahre Rechnung. Vontobel steht seinen Kunden mit Niederlassungen in München und Hamburg in Deutschland mit seiner globalen Investmentexpertise zur Verfügung. Zur Unterstützung des Wachstums wurden die Beratungsteams in München und Hamburg in den vergangenen Jahren kontinuierlich verstärkt. So hat Vontobel für die Niederlassung München Andreas Hierl als weiteren Senior Relationship Manager zum 1.Mai 2021 gewinnen können. Andreas Hierl verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Beratung von Wealth-Management-Kunden und stösst von der Credit Suisse Private Banking zu Vontobel. Insgesamt betreuen heute rund 20 Vermögensverwaltungsexperten in München und Hamburg, zusammen mit dem Team in Zürich, die in Deutschland domizilierten Kunden.

Die Beratung von Wealth-Management-Kunden zählt zu den Wachstumstreibern im Geschäft von Vontobel in Deutschland. So konnten auch im zurückliegenden Jahr, trotz Corona, die betreuten Vermögen im zweistelligen Prozentbereich vor allem durch neue Kunden gesteigert werden. Die hohe Kundenzufriedenheit, die auch in einer neuen Kundenumfrage aus dem Jahr 2021 zum Ausdruck kommt, führte vermehrt zu Neukundenempfehlungen durch Stammkunden, was das Wachstum zusätzlich beschleunigte. Dabei haben deutsche Kunden im vergangenen Jahr vor allem nachhaltige Anlagemöglichkeiten nachgefragt. Nachhaltige Anlagen machten im Vorjahr bereits knapp 10 Prozent der betreuten Vermögen aus. 2020 schloss die Bank Vontobel Europe AG mit einem neuen Rekord an verwalteten Vermögen ab.

«Vontobel kann auf eine lange Tradition in Deutschland zurückblicken. Bereits seit Beginn der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts stehen wir mit unserer internationalen Investmentexpertise unseren deutschen Kunden vor Ort zur Verfügung. Wir wollen als solide kapitalisiertes Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln mit unseren Wealth-Management-Kunden weiter profitabel wachsen und daher auch in Zukunft in unsere Beraterteams sowie ausgezeichnete Produkte und Services investieren», so Thomas Fischer, Mitglied des Vorstands der Bank Vontobel Europe AG, München.

Vontobel Wealth Management

Vontobel Wealth Management betreut Kundenvermögen aktiv und vorausschauend ? über Generationen hinweg. Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, beobachten die Märkte genau, antizipieren Trends und Chancen und entwickeln individuelle Lösungen. So schaffen wir optimale Voraussetzungen, die uns anvertrauten Vermögen langfristig bei angemessenem Risiko zu mehren und zu schützen. Unser Handeln gründet auf nahezu hundertjähriger Erfahrung und folgt klaren, gemeinsam mit unseren Kunden vereinbarten Zielen. Auf dieser Basis entwickeln wir laufend neue, zukunftsweisende Anlageideen. Wir bieten Ihnen spezifische Einzelanlagen, integrierte Gesamtlösungen, aber auch länderfokussierte oder breit diversifizierte Portfolios. Unsere Beratung ist vorausschauend und agil. Die vereinbarten Lösungen setzen wir schnell und konsequent um. Als verantwortungsvolles Unternehmen handeln wir nachhaltig; sowohl bei der Ausgestaltung unserer Anlagelösungen als auch gegenüber unseren Kunden, Partnern, der Gesellschaft und unseren Mitarbeitenden. Die Kontinuität in unserer Beratung ist das Fundament für eine langfristige Geschäftsbeziehung. Der persönliche Berater ist mit seiner Expertise jederzeit für unsere Kunden da und sorgt dafür, dass bei Bedarf Spezialisten mit am Tisch sitzen. Ausserdem bestimmen unsere Kunden, ob, wann und wo sie auf unsere digitalen Dienstleistungen zugreifen wollen.

