Neue Mittelstandsfinanzierung hilft in der CORONA KRISE

Erstellt von Redaktion Allgemein, Sonstige

Hamburg, den 20.04.2020. Ab sofort können mittelständische Unternehmen bankenunabhängig Lagerfinanzierungen unter www.labest.finance beantragen. Damit bietet das Hamburger Fintech vollkommen neue Möglichkeiten im Bereich der Waren- und Lagerfinanzierung. LABEST verfügt über eine cloudbasierte Software, die es nun endlich ermöglicht, das Warenlager als Kreditsicherheit für Unternehmen einzusetzen. Die Finanzierungslösung wurde in der Vergangenheit bereits erfolgreich bei Banken in Deutschland und auch international bei der ERSTEN BANK in Österreich getestet. Ab sofort bietet LABEST mit bankenunabhängigen Finanzierungspartnern in der DACH Region eine neue nachhaltige Finanzierungslösung, die gerade in Zeiten von CORONA, vielen Unternehmen helfen kann.

Durch das Angebot von LABEST sind digitale Analysen zur Werthaltigkeit des Umlaufvermögens im Warenlager in Echtzeit möglich. Die angefragten Finanzierungslösungen mit einem Kreditbedarf von 300.000 Euro bis zu 30 Millionen Euro können so effizient und schnell bearbeitet werden. Die notwendigen Bankdienstleistungen hinter der Finanzierung erbringt dabei nicht LABEST, sondern unabhängige Finanzierungspartner mit entsprechenden Lizenzen, als sog. Frontingpartner. Gespräche mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) werden ebenfalls geführt, um dieses Instrument für eine weitere Finanzierungsmöglichkeit dem Mittelstand anzubieten.

Bisher vermittelte LABEST keine direkten Warenkreditfinanzierungen, sondern kooperierte nur mit Banken, welche die LABEST-Lösung für Ihr Risikomonitoring nutzen. „Mit diesem neuen Finanzierungsmöglichkeit bieten wir dem Mittelstand endlich eine Alternative zur Bankenfinanzierung, die den wa(h)ren Wert des Lagers zu schätzen weiß“, betont Dirk Piethe, Gründer und Geschäftsführer der LABESTOnline GmbH. Die Echtzeitüberwachung und -bewertung der Bestände der Kreditnehmer schafft die Möglichkeit, Warenlager deutlich stärker als Sicherheit zu bewerten als bisher.

Mit wenigen Schritten haben Unternehmen nun die Möglichkeit über labest.finance ihren Finanzierungsbedarf anzugeben und in binnen 24 Stunden eine Ersteinschätzung zu erhalten. Dabei steht die Werthaltigkeit des Warenbestandes und nicht die sonstige Bonität im Fokus der Entscheidung.