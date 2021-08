Neues FOCONIS-ZAK® Funktionspaket: Banken und Sparkassen profitieren durch „ZAK VERISCORE“ von sicherem Legitimationsprozess

Die FOCONIS AG reagiert mit ihrer Produktentwicklung auf die steigende Nachfrage von Banken und Sparkassen nach innovativen Lösungen für einen sicheren, fehlerfreien Legitimationsprozess in Echtzeit im Rahmen des Onboardings. Wollen die Mitarbeiter:innen im Zuge eines Vertragsabschlusses die Identität ihres Kunden zweifelsfrei feststellen, müssen sie bislang oftmals manuell alle erforderlichen Gegenprüfungen der ausgehändigten Dokumente erledigen. Schneller, sicherer und fehlerfrei gelingt dieser Prozess mit Hilfe des neuen FOCONIS-ZAK® Funktionspakets „ZAK VERISCORE“.

„Legitimationsprozesse sind für Banken und Sparkassen ein sehr sensibles Thema. Die erfassten Daten bilden besonders häufig die Grundlage für eine Sonderprüfung. Eine akkurate und verlässliche Kontrolle – bestenfalls natürlich in Echtzeit bereits während des Onboarding-Prozesses – ist also von besonderer Bedeutung“, erläutert Olaf Pulwey, Vorstandsvorsitzender der FOCONIS AG.

Kommt es im Rahmen der Prüfung durch ein Aufsichtsorgan zu negativen Feststellungen – beispielsweise unvollständigen Unterlagen oder fehlerhaften Daten – drohen, je nach Gewichtung der Auffälligkeiten, unangenehme Konsequenzen. Wie auch immer diese ausfallen: Das Ziel eines jeden Kreditinstituts muss es sein:

– bereits bei der Erfassung der Legitimationsdaten auf der sicheren Seite zu sein;

– derlei Prüfungen auf der Basis des Datenbestands erfolgreich zu bestehen.

ZAK VERISCORE bildet den Legitimationsprozess in Gänze ab. Die Institute können, je nach Bedarf, verschiedene Optionen zur Optimierung wählen.

Mit dem Modul ZAK VERISCORE Onboarding überprüfen die Mitarbeiter:innen ganz einfach vor Vertragsabschluss die Identität ihrer Kunden. „Die Freigabe oder Negativmeldung erfolgt ohne Zeitverluste“, versichert Olaf Pulwey. „Während des Onboarding-Prozesses lassen sich sämtliche Legitimationsdokumente digital erfassen. Manuelle Eingaben entfallen und die Echtheit und Plausibilität der Dokumente (Internationale Personalausweise, Reisepässe und Aufenthaltstitel) wird automatisch überprüft. Nach dem Onboarding liegen alle Prozesse, Bilder, Daten und Kontrollergebnisse revisionssicher jederzeit vor. Beraterinnen und Berater können sich somit mehr den Bankkunden widmen, als angestrengt und zeitaufwendig die Daten zu erfassen.“

Für eine gleichbleibend hohe Qualität des Datenbestandes sorgt die Funktion ZAK VERISCORE Near Time, welche die Legitimationsdaten regelmäßig, zeitnah und rückwirkend überprüft. Das Feature erkennt dank digitaler Plausibilitäts- und KI-gestützter Echtheitsprüfung Betrugsversuche anhand internationaler Kontrollmerkmale.

Mittels ZAK VERISCORE Quick Check lässt sich eine Kurzanalyse einer Auswahl repräsentativer Daten aus dem Bestand durchführen. Im Rahmen der abschließenden Ergebnispräsentation erarbeiten ID-Experten gezielte Handlungsempfehlung. Optional kann eine Regelkontrolle durch den ZAK VERISCORE Data Sync erfolgen.

ZAK VERISCORE Data Sync liest sämtliche Daten aus dem Bestand digital aus und kontrolliert diese auf Plausibilität und Echtheit. Die Funktion ermöglicht einen automatisierten Korrekturlauf sowie gegebenenfalls einen ausführlichen Bericht und konkrete Handlungsempfehlung.

„Mit ZAK VERISCORE erhalten Banken und Sparkassen nicht nur ein Werkzeug, um ihre Prozesse effizienter zu gestalten. Das neue Funktionspaket schafft auch Revisionssicherheit und sorgt mit ausgeklügelten, durch künstliche Intelligenz gestützten Legitimationskontrollen für eine deutliche Minimierung der bestehenden Haftungsrisiken“, so Olaf Pulwey.

