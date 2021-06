Neuwahlen im Bankenfachverband: Linthout als Vorstandsvorsitzender bestätigt / Hanswillemenke ist neuer stellvertretender Vorsitzender / Kuhn ist neues Vorstandsmitglied (FOTO)

Erstellt von Redaktion Banken, Sonstige

Die Mitgliederversammlung des Bankenfachverbandes hat am 11. Juni 2021 Neuwahlen zu Vorstand und Beirat durchgeführt. Der amtierende Vorstandsvorsitzende Frederik Linthout, Mitglied der Geschäftsführung der GEFA BANK GmbH, wurde in seinem Amt bestätigt. Linthout steht seit Mai 2019 an der Spitze des Verbandes.

Neuer stellvertretender Vorstandsvorsitzender ist Thomas Hanswillemenke, Mitglied des Vorstandes der Santander Consumer Bank AG. Ebenfalls neu in den Vorstand gewählt wurde Achim Kuhn, Leiter des Produktmanagements der Privatbank Deutschland der Deutsche Bank AG. Der Verbandsvorstand umfasst neben dem Vorsitzenden insgesamt drei Stellvertreter sowie weitere Mitglieder.

Neuwahlen zum Beirat

Die Mitgliederversammlung wählte auch den Beirat des Bankenfachverbandes. Neue Beiratsmitglieder sind Prof. Dr. Martin Schmidberger, Generalbevollmächtigter der ING-DiBa AG, und Matthias Sprank, Mitglied der Geschäftsführung der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH. Der Beirat des Verbandes besteht insgesamt aus acht gewählten Mitgliedern und den Vorsitzenden der fünf Arbeitsausschüsse.

Die Neuwahlen zu Vorstand und Beirat des Bankenfachverbandes werden turnusgemäß alle vier Jahre durchgeführt. Die Amtsdauer beträgt jeweils vier Jahre.

Mitglieder des Vorstandes

https://ssl.bfach.de/bankenfachverband.php/cat/58/aid/923/title/Vorstand

Mitglieder des Beirates

https://ssl.bfach.de/bankenfachverband.php/cat/59/aid/926/title/Beirat

Arbeitsausschüsse

https://ssl.bfach.de/bankenfachverband.php/cat/60/title/Ausschuesse

Mitgliedsinstitute

https://ssl.bfach.de/bankenfachverband.php/cat/36/title/Verzeichnis

Weitere Informationen und vollständiger Text der Presseinformation

http://www.bfach.de/bankenfachverband.php/cat/6/aid/7241

Der Bankenfachverband (BFACH) vertritt die Interessen der Kreditbanken in Deutschland. Seine Mitglieder sind die Experten für die Finanzierung von Konsum- und Investitionsgütern wie Kraftfahrzeugen aller Art. Die Kreditbanken haben mehr als 170 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen und fördern damit Wirtschaft und Konjunktur.

Pressekontakt:

Bankenfachverband

Stephan Moll, Referatsleiter Markt und PR

Tel. 030 2462596-14

stephan.moll@bfach.de

Original-Content von: Bankenfachverband e.V., übermittelt durch news aktuell