NU SKIN®’S PRÄSIDENT RYAN NAPIERSKI WURDE ZUM LEITER DES ADVOCACY-KOMITEES DER WFDSA ERNANNT

Erstellt von Redaktion Allgemein

„Wir freuen uns darauf von Ryans Führung und seinen Fähigkeiten zu profitieren, innovative Strategien und

Programme zu entwickeln, die zukunftsweisend sind und konkrete Ergebnisse zu erzielen“, sagte Tamuna Gabilaia, Executive Director der WFDSA und COO. „Der Advocacy-Ausschuss nimmt eine Schlüsselposition bei wichtigen Themen der Branche wie Reputationsverbesserung, Kontakt zu externen Interessengruppen, verschiedenen Bildungsveranstaltungen, wirtschaftlichen Trends, Philanthropie und der Stärkung der Rolle von Frauen ein. Die Erfahrung, die Ryan nicht nur bei der Betreuung globaler Geschäftstätigkeiten von Nu Skin®, sondern auch beim Leben und Arbeiten in vielen verschiedenen Absatzgebieten während seiner Laufbahn gesammelt hat, wird dem Ausschuss wertvolle Erkenntnisse liefern“.

Napierski wird den Vorsitz des Advocacy-Ausschusses bis Oktober 2023 übernehmen. Außerdem ist er derzeit im zweiten Jahr seines Amtes als Vorsitzender der U.S. Direct Selling Association und Mitglied des WFDSA CEO Councils. Ritch Wood, CEO von Nu Skin®, gehört derzeit ebenfalls dem CEO-Rat an und Vicky Leevutinun, Präsidentin von Nu Skin® Südostasien, ist Mitglied des Beirats der WFDSA Asia Pacific Association.

Nu Skin® setzt sich aktiv für die Interessen der Industrie in vielen weiteren Märkten ein. 18 Mitglieder der Geschäftsleitung besetzen Führungspositionen in 14 verschiedenen Direktvertriebsverbänden auf der

ganzen Welt, unter anderem als Vorsitzende oder Vize-Vorsitzende in den USA, Südkorea, Hongkong, Taiwan,

Malaysia, Singapur, Indonesien und Norwegen sowie als Vorstandsmitglieder in Japan, Australien, Belgien und den Niederlanden.

„Um in der neuen Wirtschaft florieren zu können, müssen Unternehmen ihre Menschenkenntnis in den Vordergrund stellen. Das ist ein Bereich, in dem Direktvertriebsunternehmen schon immer exzellent waren.“,

sagte Napierski. „Während sich unsere Branche an wirtschaftliche Trends und neues Verbraucherverhalten

anpasst, fühlen wir uns bei Nu Skin® in der Verantwortung, die Zukunft der Direktvertriebsbranche nach den Bedürfnissen der globalen Verbraucher auszurichten. Als Weltverband der Direktverkäufer erreichen wir täglich Millionen von Menschen und wollen jede Gelegenheit nutzen, um das Gute zu vertreten“.