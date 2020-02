Openbank: Sicherheitslücken im Onlinebanking

Erstellt von Redaktion Banken

Mit großem Werbeaufwand startete kürzlich die zur

Santander-Gruppe gehörende Openbank auf dem deutschen Markt ihr kostenloses

Girokonto – fast zeitgleich mit der Ankündigung der ING, ab dem 1. Mai 2020 das

kostenlose Girokonto nur Kunden mit einem monatlichen Geldeingang von mindestens

700 Euro anzubieten.

In einem Test hat die Biallo-Redaktion nun Sicherheitslücken festgestellt: Das

Onlinebanking der Openbank schließt nicht automatisch, selbst dann nicht, wenn

man stundenlang inaktiv ist. Erledigt ein Kunde seine Bankgeschäfte

beispielsweise in einem Internetcafe und vergisst die Seite zu schließen, kann

der nächste Cafe-Besucher zumindest die finanziellen Verhältnisse des Kunden

auskundschaften.

Openbank-Kunden sollten deshalb stets darauf achten, dass sie sich selbst vom

Onlinebanking ausloggen. Vor allem, wenn sie einen öffentlich zugänglichen

Computer benutzen. Von der Sicherheitslücke ist nur das Onlinebanking per

Desktop betroffen, nicht aber die Banking-App der Openbank.

PSD2 schreibt Time-Out-Funktion vor

Laut der zweiten europäischen Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) müsste sich die

Anwendung automatisch nach fünf Minuten Inaktivität des Kunden schließen. Das

ist die sogenannte Time-Out-Funktion. Diese setzen alle deutschen Geldhäuser um.

Bei der Deutschen Bank etwa schließt sich das Internetbanking und deren App nach

rund drei Minuten. Das Gleiche gilt für die ING oder die Netbank. Bei der DKB

dauert es fünf Minuten, bis sich die Anwendung automatisch deaktiviert.

Biallo.de hat die Pressestelle in Madrid auf die Sicherheitslücke hingewiesen

und die Verantwortlichen der Openbank gebeten, einen entsprechenden

Sicherheitshinweis auf der Internetseite zu platzieren.

Übrigens: Mit Eintritt der Openbank hat sich die Zahl der kostenlosen Girokonten

hierzulande auf aktuell 46 Geldhäuser erhöht. Die meisten davon sind PSD- und

Direktbanken. Dazu zählen jedoch auch neun Volks- und Raiffeisenbanken. Sieben

arbeiten nur regional vor Ort, zwei sind auch überregional vertreten: die

Raiffeisenbank im Hochtaunus (Meine Bank) und die VR-Bank Bad

Salzungen-Schmalkalden.

Eine interaktive Landkarte mit allen 46 kostenlosen Girokonten ist unter

folgendem Link abrufbar:

www.biallo.de/girokonto/ratgeber/kostenloses-girokonto/

Über uns:

Die Biallo & Team GmbH zählt mit ihren Portalen biallo.de und biallo.at zu den

führenden Anbietern für unabhängige Finanz- und Verbraucherinformation. Wir

bieten aktuelle journalistische Informationen zu den Themen Geldanlage,

Baufinanzierung, Kredite, Konten & Karten, Versicherungen, Rente & Vorsorge,

Telefon & Internet, Energie, Recht & Steuern sowie Soziales. Unsere Beiträge

erscheinen in zahlreichen regionalen und überregionalen Tageszeitungen. Nutzer

profitieren zusätzlich von rund 70 unabhängigen, kostenlosen Rechentools und

Finanzvergleichen, welche die Entscheidung bei vielen Geldfragen erleichtern. Im

Girokonto-Vergleich (www.biallo.de/girokonto) sind knapp 1.300 Banken und

Sparkassen gelistet. Damit bietet biallo.de den größten Girokonto-Vergleich

Deutschlands mit nahezu kompletter Marktabdeckung und regionaler Suchfunktion.

Was die Erlösquellen angeht, sind wir transparent. Wie wir uns finanzieren,

haben wir unter www.biallo.de in der Rubrik “Über uns” offengelegt.

Pressekontakt:

Biallo & Team GmbH

Anita Pabian

Bahnhofstr. 25

86938 Schondorf am Ammersee

Tel.: 08192/93379-0

E-Mail: info@biallo.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126054/4532808

OTS: Biallo & Team GmbH

Original-Content von: Biallo & Team GmbH, übermittelt durch news aktuell