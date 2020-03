Opti.Tax: Rating und Bonitätscheck innerhalb von Minuten per Klick

Erstellt von Redaktion Allgemein

Die Effizienz bei Erstellung des Jahresabschlusses steigern, die Finanzkommunikation optimieren und den Aufwand reduzieren: Die hsp Handels-Software-Partner GmbH ermöglicht nun in Kooperation mit der Creditreform, direkt in der Taxonomie-Komplettlösung Opti.Tax einen Bonitätscheck oder ein Bilanzrating anzufordern ? exklusiv und mit wenigen Klicks, komplett integriert in die Software. In wenigen Minuten erhalten Anwender das Ergebnis des Bilanzratings auf Basis einer Schnittstelle zur Creditreform. Mit dazu gehört die Bonitätseinschätzung des Jahresabschlusses, inklusive Kennzahlen und Vergleichswerten aus der jeweiligen Branche. Zur Einführung dieses Features bietet hsp allen Creditreform-Mitgliedern Opti.Tax ab 0 Euro an.

?Seit Jahren setzt hsp mit Opti.Tax Maßstäbe bei der Vereinfachung des digitalen Jahresabschlusses. Ob E-Bilanz oder Bundesanzeiger, Opti.Tax schafft Medienbrüche kompromisslos ab. Die Zusammenarbeit mit Creditreform sehen wir als eine logische Konsequenz?, sagt hsp-Geschäftsführer Paul Liese: ?Übersichtliche Bonitätschecks, zuverlässige Ratings in Sekundenschnelle ? das passt perfekt zu unserer intuitiven wie umfangreichen Taxonomie-Komplettlösung Opti.Tax.?

Reibungslos mit einer einzigen Software zum Ziel: Opti.Tax spart Zeit bei Erstellung des Jahresabschlusses, der E-Bilanz sowie der Offenlegung beim Bundesanzeiger und Übermittlung des Digitalen Finanzberichts (DiFin). Alles auf Basis einer Taxonomie ? einer Struktur, an der Nutzer sich als Leitfaden orientieren können. Wenn der Jahresabschluss auf von der Finanzverwaltung vorgegebenen Taxonomien erstellt ist, können die Projekte für die E-Bilanz und den Bundesanzeiger automatisiert erstellt werden. Dabei werden alle relevanten Informationen übernommen. Nachdem die Daten an die relevanten Stellen übermittelt sind, bleiben häufig Fragen offen: Wie lässt sich die tatsächliche Bilanzqualität herausfinden? Wie schneidet das eigene im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ab? Jetzt reichen wenige Klicks in Opti.Tax, um die Antworten schwarz auf weiß zu bekommen.

Mit der Software kann nun direkt aus dem Jahresabschluss-Projekt der digitale Finanzbericht an Banken übermittelt und das Bilanzrating bei der Creditreform bestellt werden. Der Anwender erhält eine Analyse direkt als Feedback in Opti.Tax. In wenigen Sekunden liegt nach Bestellung das Bilanzrating oder das Ergebnis des Bonitätschecks vor ? inklusive der Kennzahlen und Vergleichswerte aus der Branche.

Von Erstellung der E-Bilanz bis zur Übermittlung der XBRL-Daten an alle relevanten Institutionen ist alles mit nur einer Software machbar. Besonders für Steuerberater bietet Opti.Tax Vorteile. Durch die integrierte DATEV-Schnittstelle können in Sekunden Stamm- und Bewegungsdaten abgerufen werden. Innerhalb von wenigen Minuten können Angaben gegebenenfalls ergänzt, überprüft und an die Creditreform übermittelt werden ? und die Anwender haben einen vollwertigen Ratingbericht vorliegen.

Die hsp Handels-Software-Partner GmbH besteht seit 1991 erfolgreich am Markt. Der Schwerpunkt der Tätigkeit in den ersten Jahren lag in der Unterstützung der Kunden in den Warenwirtschaften von collection software, später von Prohandel und der Finanzbuchhaltung b&p Computer Programme GmbH.

Seit dem Jahr 2001 entwickelt und vertreibt das Unternehmen seine Compliance Suite Opti.X über ein stetig wachsendes Netzwerk an OEM Partnern und hat ein umfassendes Distributionssystem. Mit der flexiblen und universalen Taxonomie Software Opti.Tax werden alle Anforderungen aus den Bereichen E-Bilanz, Offenlegung beim Bundesanzeiger, Erstellung des Jahresabschluss und Dokumentation nach GoBD und DSGVO erfüllt. Das neuste Modul DiFin ermöglicht die Übermittlung Digitaler Finanzberichte an Banken und Sparkassen.