Optimierung des Geschäftsklimas stimuliert wirtschaftliche Erholung in Changsha, China

Changsha, Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Hunan, verabschiedete verschiedene Richtlinien zur Optimierung des Geschäftsklimas zur Stimulierung einer starken wirtschaftlichen und sozialen Erholung der Provinz.

Laut des Changsha Business Environment Optimization Coordination Center verabschiedete die Stadt Liuyang (unter der Gerichtsbarkeit der Stadt Changsha) seit 2019 verschiedene unterstützende Richtlinien wie die “Twelve Measures on Optimizing Enterprise Services of Liuyang” (Zwölf Maßnahmen zur Optimierung der Unternehmensdienstleistungen von Liuyang) und die “Implementation Opinions on Advancing Economic Development on Night-time, Rural and Network Scale” (Implementierungsmeinungen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung auf Nacht-, Land- und Netzwerk-Ebene). Die “Regulations on Optimizing Business Environment of Changsha” (Richtlinien zur Optimierung der Geschäftsklimas von Changsha) sollen am 1. Juni 2020 in Kraft treten. Dank dieser unternehmerfreundlichen Richtlinien setzen die Unternehmen sich deutlich mehr für mehr Innovation und Unternehmertum ein.

Hunan Yanjin Puzi Holding Co., Ltd. (Yanjin Puzi) mit Hauptquartier in Liuyang ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich auf Erforschung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von Freizeitsnacks spezialisiert hat. Das Unternehmen genießt den Ruf als “erstes Unternehmen in China, das selbst Freizeitsnacks produziert”. “Aus einer kleinen Produktionswerkstatt, in der mit weniger als 10 Arbeitern kandierte Früchte produziert wurden, entstand der heutige börsennotierte Nahrungsmittelkonzern, dessen Marke “Yanjin Puzi” von Changsha aus die gesamte Nation und sogar die ganze Welt erobert. Ohne das gute Geschäftsklima in Changsha würden wir das nicht schaffen”, so der Vorsitzende von Yanjin Puzi, Xuewu Zhang.

Der Geschäftsbericht zeigt, dass Yanjin Puzi im ersten Quartal 2020 einen Umsatz von 464 Millionen und einen Nettogewinn von 57,2 Millionen erzielte. Dies bedeutet eine Steigerung von 35,43 % bzw. 100,8 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Aktienkurs stieg zwischen 2. Januar und 15. Mai um 151 %.

Die “Double-Channel-Reform” (Doppelkanal-Reform) im Distrikt Yuhua in Changsha führte dazu, dass Prozesse wie die Bearbeitung von Lizenzen, Steuern, Sozialversicherung, Dienstsiegeln und Kontoeröffnungen innerhalb von 2 Stunden erledigt werden können. Seit der Einführung der Grundsätze “Null-Meeting”-Akzeptanz, “Null-Grenzwert”-Audit und “Null-Kosten”-Zertifizierung siedelten sich 3.275 neue Unternehmen an, ein Wachstum von 313 % gegenüber dem Vorjahr. Die Gesamtzahl der Markteinrichtungen im Distrikt Yuhua ist die höchste aller zentralchinesischen Provinzhauptstädte und der Distrikt wurde im Jahr 2019 als eine der besten 100 Regionen des Landes mit Investmentpotenzial bewertet.

Als einer der wichtigen Industrieparks in China (Changsha) unterstützt die Cross Border E-commerce Comprehensive Pilot Zone, Changsha Huanghua Comprehensive Bonded Zone proaktiv den grenzüberschreitenden elektronischen Geschäftsverkehr und steigerte die nach Code 1210 importierten unter Zollverschluss stehenden E-Commerce-Geschäftswerte deutlich. Seit 2020 wurde in Changsha aufgrund der gesteigerten heimischen Nachfrage eine große Zunahme von importierter Ware beobachtet, z. B. frische aquatische Produkte, Alltagschemie, High-Tech-, mechanische und elektronische Produkte.

Changsha Cross Endless E-commerce Co., Ltd. errichtete in der Huanghua Comprehensive Bonded Zone das landesweit größte Zolllager, von dem aus mehr als 50 % aller chinesischen Produkte verschickt werden. Vom 1. Januar bis 21. Mai 2020 wuchs die Anzahl der Bestellungen auf über 870.000 und das Import- und Exportvolumen erreichte fast 300 Millionen. Dies bedeutet im Vergleich zum Jahr 2019 ein 5,1-faches Wachstum des jährlichen Gesamtvolumens und ein 2,4-faches Wachstum des Import- und Exportvolumens.

Ein weiteres grenzüberschreitendes E-Commerce-Unternehmen ist Changsha Fengmai Cross Border E-commerce Co., Ltd., das vor allem Geschäfte mit Russland betreibt. Die Produkte werden drei Mal pro Woche per Luftfracht über Erenhot nach Russland geflogen. Bis zum 25. Mai wurden über 3,3 Millionen Bestellungen mit einem Gesamtwert von 22 Millionen US nach Russland gesendet. Nach Ende der Pandemie sollen einmal wöchentlich zwei weitere Schichten zu dieser Route hinzugefügt werden.

Um den Auswirkungen der Pandemie entgegenzuwirken und den Ausbau der Frachtrouten zu unterstützen, hat der Zoll des Flughafens Huanghua den Beschleunigungsprozess weiter vereinfacht und die Abfertigungszeit weiter verkürzt. Dank des “24-hour Green Channel” (Grüner 24-Stunden-Kanal) ist eine Abfertigung mit “Null-Wartezeit” und “Null-Verzögerung” möglich. Dieses Jahr werden weitere internationale Frachtrouten von Changsha nach Nordamerika, Europa, Afrika und in weitere Regionen öffnen.

