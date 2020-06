OSISKO gibt die Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshauptversammlung bekannt

Osisko Gold Royalties Ltd (das “Unternehmen” oder “Osisko”) (ODER: TSX & NYSE – https://www.commodity-tv.com/play/osisko-gold-royalties-corporate-update-with-new-president-sandeep-singh/ ) gibt bekannt, dass bei der Jahreshauptversammlung der Aktionäre am 22. Juni 2020 jeder der 9 Kandidaten, die in dem am 20. Mai 2020 bei den Aufsichtsbehörden eingereichten Management-Informationsrundschreiben (das “Rundschreiben”) aufgeführt sind, zum Direktor des Unternehmens gewählt wurde.

Wahl der Direktoren

Auf der Grundlage der eingegangenen Vollmachten und der Stimmabgabe durch Abstimmung wurden die folgenden Personen bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre zu Direktoren der Gesellschaft gewählt. (siehe Anlage)

Bestellung und Entlohnung des Rechnungsprüfers

Auf der Grundlage der erhaltenen Vollmachten und der Stimmabgabe durch Abstimmung wurde PricewaterhouseCoopers, LLP, Chartered Professional Accountants, als unabhängiger Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr ernannt, und die Direktoren sind befugt, die Vergütung festzulegen, mit folgendem Ergebnis. (siehe Anlage)

Genehmigung der nicht zugeteilten Optionen und Änderungen des Aktienoptionsplans

Basierend auf den erhaltenen Vollmachten und den Abstimmungen über die Annahme eines ordentlichen Beschlusses zur Genehmigung der nicht zugeteilten Optionen und der Änderungen des Aktienoptionsplans sind die Ergebnisse wie folgt:(siehe Anlage)

Genehmigung von Änderungen des Aktienkaufplans für Mitarbeiter

Basierend auf den erhaltenen Vollmachten und den Abstimmungen in Bezug auf die Annahme eines ordentlichen Beschlusses zur Genehmigung der Änderungen des Mitarbeiteraktienkaufplans stellen sich die Ergebnisse wie folgt dar: (siehe Anlage)

Genehmigung Änderungen des Plans für Restricted Share Units

Auf der Grundlage der erhaltenen Vollmachten und der Abstimmungen über die Annahme eines ordentlichen Beschlusses zur Genehmigung der Änderungen des Plans für Restricted Share Units stellen sich die Ergebnisse wie folgt dar: (siehe Anlage)

Genehmigung der Fortführung des geänderten und angepassten Aktionärsrechteplans

Basierend auf den erhaltenen Vollmachten und den Abstimmungen in Bezug auf die Annahme eines ordentlichen Beschlusses zur Genehmigung der Fortführung des Plans für geänderte und neu formulierte Aktionärsrechte sind die Ergebnisse wie folgt: (siehe Anlage)

Beratende Resolution zur Vergütung von Führungskräften

Basierend auf den erhaltenen Stimmrechtsvollmachten und den Abstimmungen über die Annahme eines beratenden Beschlusses, der den Ansatz des Unternehmens in Bezug auf die Vergütung von Führungskräften akzeptiert, sind die Ergebnisse wie folgt: (siehe Anlage)

Über Osisko Gold Royalties Ltd.

Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein auf den amerikanischen Kontinent ausgerichtetes Zwischenunternehmen für Edelmetall-Lizenzgebühren, das seine Aktivitäten im Juni 2014 aufgenommen hat. Osisko verfügt über ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 135 Lizenzgebühren, Strömen und Edelmetallabnahmen. Das Portfolio von Osisko ist durch seinen Eckpfeiler, eine 5%ige Netto-Lizenzgebühr auf die Mine Canadian Malartic, die die größte Goldmine Kanadas ist, verankert. Osisko besitzt auch das Goldprojekt Cariboo in Kanada sowie ein Portfolio aus börsennotierten Ressourcenunternehmen, einschließlich einer 14,7%-Beteiligung an Osisko Mining Inc., einer 17,9%-Beteiligung an Osisko Metals Incorporated und einer 18,3%-Beteiligung an Falco Resources Ltd.

Die Hauptgeschäftsstelle von Osisko befindet sich in der Avenue des Canadiens-de Montréal 1100, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:

Sandeep Singh

Präsident

Tel. (514) 940-0670

ssingh@osiskogr.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch