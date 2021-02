Out Leadership startet erstmals ein Gipfeltreffen zum Thema Board Diversity und veröffentlicht neue Forschungsergebnisse zum Einfluss von Board Diversity

Eine neue Studie zeigt die Bedeutung der LGBTQ+-Vertretung in Vorständen und hebt die aktuellen Eintrittsbarrieren für LGBTQ+-Führungskräfte hervor

Der viertägige Gipfel von Out Leadership beginnt am 2. Februar

Out Leadership, die älteste und größte Koalition globaler Unternehmen, die sich für die Verbesserung der LGBTQ+-Gleichstellung in der Welt durch die Kraft der Wirtschaft einsetzt, startet ihren ersten Quorum Summit, eine einzigartige globale Talent- und Advocacy-Initiative, die sich auf die Erhöhung der LGBTQ+-Vertretung in Unternehmensvorständen konzentriert. Das viertägige Gipfeltreffen beginnt am Dienstag, den 2. Februar, und bietet wichtige Redner der Quorum-Sponsoren KPMG, Ropes & Gray, Goldman Sachs, Egon Zehnder International und von Out Leadership.

„Zu lange wurde die Einbeziehung von LGBTQ+ als entscheidender Teil der Diversitätsmetriken in Unternehmensvorständen übersehen und unterbewertet. Out Leadership ändert das“, sagt Out Leadership CEO und Gründer Todd Sears. „In den letzten sieben Jahren haben wir mit unserer Quorum-Initiative kritische Wissenslücken geschlossen, um intersektionale Vielfalt auf ein neues Niveau zu bringen. Wir sind stolz auf das Momentum, das unsere Arbeit geschaffen hat, besonders in den letzten zwölf Monaten, von der kalifornischen AB 979 bis zum Diversity-Vorschlag der Nasdaq. Das heutige Gipfeltreffen und die bahnbrechende Forschung, die wir auf den Weg bringen, werden hoffentlich diesen Schwung auf die nächste Ebene bringen – zugänglich für Führungskräfte und Unternehmen aller Ebenen.“

Der „Visibility Counts: The LGBTQ+ Board Leadership Opportunity“ https://c212.ne t/c/link/?t=0&l=de&o=3055040-1&h=3355096856&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink% 2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3055040-1%26h%3D1401134770%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fo utleadership.com%252Finsights%252Flgbtq-board-opportunity-report%252F%26a%3Drepo rt&a=Forschungsbericht , der auf dem Quorum-Gipfel vorgestellt wird, ist die allererste Studie zur LGBTQ+ Board-Diversität. Die in Zusammenarbeit mit Ropes & Gray veröffentlichte Studie beinhaltet den allerersten LGBTQ+ Inclusive Board Diversity Report der Fortune 500. Es enthält auch taktische Richtlinienbeispiele und Best Practices und versucht, die Diskussion über die Vielfalt in den Vorständen global zu erweitern, um LGBTQ+ einzubeziehen.

Die wichtigsten Ergebnisse von „Visibility Counts: Die LGBTQ+ Board Opportunity“ beinhalten:

– Nur 24 von 5.690 Direktorsitzen in den Fortune 500 werden von offen LGBTQ+-Führungskräften gehalten, das sind 0,2 %. – 88 % der befragten LGBTQ+-Führungskräfte gaben an, dass dieser Mangel an Repräsentation direkt dazu geführt hat, dass LGBTQ+-Führungskräfte von den Möglichkeiten in den Vorständen ausgeschlossen wurden. Die sieben Hauptgründe für diesen Mangel an Repräsentation sind: o Mangelnde Einbeziehung in die Rekrutierungsbemühungen für Vielfalt,

– Wahrgenommener „Mangel an Nachfrage“ unter den großen Suchfirmen für LGBTQ+ Vorstandsvertretungen von ihren Firmenkunden, Wahrgenommenes „mangelndes Angebot“ für die LGBTQ+-Vertretung im Vorstand, Lücken in der Datenerfassung und Berichterstattung, Anti-LGBTQ+ Diskriminierung in Politik und Praxis, Selbstanschluss, und Geringe Fluktuation und lange Amtszeit der Vorstandsmitglieder

„Trotz großer Fortschritte bei den LGBTQ+-Bürgerrechten sowie der Inklusion und Sichtbarkeit in der Belegschaft von über 90 % der Fortune-500-Unternehmen ist die Vorstandsetage immer noch –stuck in the closet–, wenn es darum geht, LGBTQ+-Führungskräfte zu ermächtigen und Chancengleichheit zu schaffen“, so Sears weiter. „Der –Business Case– für die Vielfalt in den Aufsichtsräten wurde bereits vor Jahrzehnten festgelegt, aber die alten Strukturen behindern weiterhin die Bemühungen, die Vielfalt der Gedanken und Perspektiven zu erreichen, die wachstumsorientierte Unternehmen für Innovationen benötigen. Ich hoffe, dass unser Gipfel und unsere Forschung dies endlich ans Licht bringen und CEOs, Vorstandsvorsitzenden und Unternehmen zeigen, wie viele dieser Hindernisse für den Einstieg in eine LGBTQ+ inklusive Vielfalt durch einen proaktiven, richtlinienbasierten und datengestützten Ansatz gelöst werden können.“

Out Leadership–s Quorum adressiert die Inklusion von LGBTQ+ in Vorständen über drei Säulen: Politik, Talent und Interessenvertretung. Das Programm bietet Schulungen und Seminare zur Vorbereitung von Führungskräften auf den Vorstand an und stellt gleichzeitig Best Practices und Richtlinienempfehlungen für Unternehmen bereit, die einen Ansatzpunkt suchen. Quorum arbeitet mit Pensionsfonds, Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen. Um mehr über die anderen proprietären Talentbeschleuniger von Quorum and Out Leadership zu erfahren, besuchen Sie bitte https://outleadership.com/talent-accelerators/ ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3055040-1&h=2462753798&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3055040-1%26h%3D57549664%26u%3Dhttps%25 3A%252F%252Foutleadership.com%252Ftalent-accelerators%252F%26a%3Dhttps%253A%252F %252Foutleadership.com%252Ftalent-accelerators%252F&a=https%3A%2F%2Foutleadershi p.com%2Ftalent-accelerators%2F) .

Weitere Informationen zum Quorum Summit, einschließlich Informationen zur Registrierung, finden Sie unter https://outleadership.com/event/quorum-summit-2021/ (https://c212.net/c/link/?t= 0&l=de&o=3055040-1&h=2002056811&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%2 6l%3Den%26o%3D3055040-1%26h%3D1512147302%26u%3Dhttps%253A%252F%252Foutleadership .com%252Fevent%252Fquorum-summit-2021%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Foutleadersh ip.com%252Fevent%252Fquorum-summit-2021%252F&a=https%3A%2F%2Foutleadership.com%2 Fevent%2Fquorum-summit-2021%2F) .

Informationen zu Out Leadership:

Out Leadership ist die älteste und größte globale LGBTQ+-Unternehmensberatung, die mit den einflussreichsten Unternehmen der Welt zusammenarbeitet, um Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen, Talente zu fördern und die LGBTQ+-Gleichstellung voranzutreiben. Wir sind davon überzeugt, dass sich die Inklusion von LGBTQ+ positiv auf die Geschäftsergebnisse auswirkt und dass die Einbeziehung von LGBTQ+ Personen auf der höchsten Führungsebene das Geschäft fördert. Wir nennen diese Idee Return on Equality(TM).

Out Leadership ist eine zertifizierte B-Corporation und besteht aus ca. 85 Mitgliedsfirmen weltweit, die sich der branchenübergreifenden Zusammenarbeit verschrieben haben. Out Leadership versammelt CEOs, Führungskräfte aus der Wirtschaft und Verbündete auf exklusiven, nur auf Einladung stattfindenden Veranstaltungen auf 4 Kontinenten. Out Leadership betreibt außerdem drei Talentinitiativen: Quorum, das darauf abzielt, die Vertretung von LGBTQ+ in Unternehmensvorständen zu erhöhen; OutNEXT, das erste globale Talententwicklungsprogramm für aufstrebende LGBTQ+-Führungskräfte; und OutWOMEN, das LGBT+-Frauen auf Führungsebene in der Wirtschaft verbindet. Weitere Informationen finden Sie auf https://outleadership.com/ (https://c212.net/c/link /?t=0&l=de&o=3055040-1&h=601525615&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D 0%26l%3Den%26o%3D3055040-1%26h%3D819028021%26u%3Dhttps%253A%252F%252Foutleadersh ip.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Foutleadership.com%252F&a=%C2%A0https%3A%2F %2Foutleadership.com%2F)

