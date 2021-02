PDAC, die wichtigste Bergbaumesse, erstmals vollständig online

Jedes Jahr blicken Rohstoff-Interessierte auf die Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC).

Seit 1932 findet die Bergbaumesse schlechthin in Toronto statt. Dieses Jahr wird die Durchführung der Messe an die Corona-Pandemie angepasst und findet online statt. Fünf Sitzungen gleichzeitig und mehr als 100 Stunden werden angeboten. Da finden sich zahlreiche Highlights. Auch die online-Version, so wird versprochen, ist eine wichtige Möglichkeit zum Networking. Die PDAC-Bühne kann virtuell betreten werden.

Bekannte Programme und Themenbereiche wird es wie gewohnt geben, etwa das Capital Markets Program oder das Letter Writing Program. Ein Vorteil ist, dass die dargebotenen Präsentationen auch nach Ende der PDAC zur Verfügung stehen, so dass Teilnehmer keine Angst vor dem Verpassen wichtiger Programmteile haben müssen. Die PDAC findet von 8. März bis 11. März statt. Inhalte werden auch auf Anfrage kurz nach der Ausstrahlung und für drei Monate nach der Show verfügbar sein.

Die PDAC ist eine Plattform, die Investoren, Unternehmen und Führungskräfte im Rohstoffbereich vereint. Und, nicht zu vergessen, online können mehr teilnehmen als sonst. Um die virtuelle Umsetzung der PDAC bestens darzustellen, daran wurde hart gearbeitet. Sie findet von 8. März bis 11. März statt.

PDAC-Präsident Felix Lee ist zuversichtlich, was die Rohstoffbranche angelangt und er äußerte ?Ich denke, wir haben uns als Branche vielleicht schneller als andere Sektoren an die neue Realität angepasst?.

Unter den Bergbaugesellschaften sind trotz Pandemie viele sehr gut vorangekommen, besonders Gold- und Silberunternehmen, nicht zuletzt aufgrund des hohen Goldpreises.

So freuen sich sicher Ximen Mining oder Aztec Minerals über die Edelmetallpreise.

Ximen Mining – https://www.youtube.com/watch?v=d0VUQZ2LlYg – besitzt drei Edelmetallprojekte in British Columbia, deren Hochwertigkeit in Bohrprogrammen bereits festgestellt wurde.

Aztec Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=qXI0mdsMFMY – treibt im Rahmen eines Joint-Venture-Vertrages das Tombstone-Projekt in Arizona voran und besitzt die Porphyr-Gold-Kupfer-Liegenschaft Cervantes in Mexiko.

