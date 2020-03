Petrus Advisers unterstützen die Fusion der Immofinanz und S-Immo

Petrus Advisers halten einen signifikanten Anteil an Immofinanz AG (” Immofinanz “) und S-Immo AG (” S-Immo “). Als langfristiger Investor der Immofinanz hatten wir lange Zeit Probleme der Governance und Fehler des Management adressiert, dabei aber Immofinanz bei wertschaffenden Strategien unterstützt. Wir sind seit geraumer Zeit in Übereinstimmung der S-Immo und die durch das Management erzielte Wertschaffung. Die vor kurzem publizierten Veränderungen im Vorstand der Immofinanz deuten auf eine Beschleunigung einer Kombination der beiden Firmen im Wege einer Verschmelzung hin. Petrus Advisers unterstützen die Kombination wegen der hervorragenden strategischen Überschneidung: ein regionaler Marktführer in kommerziellen Immobilien mit einem Portfolio von ca. Euro 7,4 Milliarden wird geschaffen. Nach detaillierter Analyse der Kombination schätzen wir Synergien von Euro 19 – 28 Millionen, die unserer Bewertung nach ca. Euro 300 – 500 Millionen Wert bedeuten, was 13 – 23% der kombinierten pro forma Marktkapitalisierung entspricht. Aktionäre beider Unternehmen könnten somit zu ca. 20% profitieren, wenn die Transaktion erfolgreich durchgeführt wird. Eine Kombination wird es beiden Firmen dank Skalenvorteilen, verbesserter Effizienz und einer gestärkten Bilanz ermöglichen, Herausforderungen zu bewältigen, was wiederum den Aktionären beider Gesellschaften zu Gute kommen wird.

