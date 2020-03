Ping An of China Asset Management (Hongkong) wird als erster asiatischer institutioneller Investor Partner der CBI

Ping An of China Asset Management

(Hongkong) Company Limited (“PAAMC HK”) hat sich dem Climate Bonds

Partnerprogramm angeschlossen. PAAMC HK, der ausländische

Vermögensverwaltungszweig der Ping An Insurance (Group) Company of China, einer

der weltweit größten integrierten Finanzdienstleistungsgruppen, ist der erste

chinesische Vermögensverwalter und der erste institutionelle Investor aus Asien,

der Climate Bonds Partner wird.

Die Partnerschaft steht für die gemeinsamen Bemühungen von Climate Bonds

Initiative und PAAMC HK, Investitionen im boomenden asiatischen Markt für grüne

Anleihen zu fördern und die Einbeziehung internationaler Standards in grüne

Investitionspraktiken zu unterstützen, was wiederum von entscheidender Bedeutung

ist, um Kapital in wirklich klimaverträgliche Assets und Klimaschutzlösungen in

der Region und entlang der Belt and Road-Route zu lenken.

Chi Kit Chai, CIO und Head of Capital Markets bei Ping An of China Asset

Management (Hongkong):

“Der Klimawandel ist die größte Herausforderung für die Menschheit, und seine

Auswirkungen und Konsequenzen sind inzwischen offensichtlich geworden. Ping An

hat sich verpflichtet, grüne Investitionen und nachhaltige Entwicklung zu

fördern. Diese historische Partnerschaft mit der Climate Bonds Initiative soll

unser Mandat für grünes Investment an den weltweit besten Praktiken ausrichten.

Es ist für uns alle an der Zeit, zu handeln und Kapital für eine nachhaltige

Finanzierung zu mobilisieren. Lasst uns eine bessere Welt für unsere Kinder

schaffen”.

Sean Kidney, CEO der Climate Bonds Initiative:

“Wir freuen uns, Ping An of China Asset Management (Hongkong) im Climate Bonds

Partnerprogramm begrüßen zu dürfen, und sind gespannt darauf, wie die Climate

Bonds Taxonomie bei der Auswahl der grünen Anleihen genutzt wird”.

“Der Abgleich mit internationalen Best Practices, die eindeutig definieren, was

grün ist und auf Transparenz bei der Verwendung der Erlöse setzen, wird den

Investoren in umweltfreundliche Anleihen Vertrauen geben und die

Kapitalmobilisierung zur Unterstützung des Übergangs zu einer CO2-effizienten

Wirtschaft erleichtern. Die Stringenz von Climate Bonds Standard und Climate

Bonds Klassifizierung ist für diesen Zweck gut geeignet”.

“Wir freuen uns darauf, eng mit Ping An of China Asset Management (Hongkong)

zusammenzuarbeiten, um das Potenzial der tiefen und liquiden Kapitalmärkte in

Hongkong zu nutzen und die finanziellen Ressourcen so zu steuern, dass die

enormen Lücken im Bereich der grünen und klimafreundlichen Investitionen in

Asien und den Ländern der Belt and Road-Initiative geschlossen werden”.

Informationen zu Ping An of China Asset Management (Hongkong):

Ping An of China Asset Management (Hongkong) Co., Ltd. (“PAAMC HK”) wurde 2006

gegründet. Das Unternehmen ist ein direktes Tochterunternehmen von China Ping An

Insurance Overseas (Holdings) Limited und eine hundertprozentige Tochter der

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (2318.HK und 601318.SH). PAAMC

HK ist durch die Securities and Futures Commission von Hongkong lizenziert,

regulierte Tätigkeiten des Typs 1 (Wertpapierhandel), des Typs 4

(Wertpapierberatung) und des Typs 9 (Vermögensverwaltung) durchzuführen. Mit

starken Investment Research- und Asset Management-Kompetenzen ist PAAMC HK ein

führender Anbieter von globalen Investmentmanagement-Lösungen in den Bereichen

Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ETFs, strukturierte Produkte und

alternative Anlagen. Weitere Informationen finden Sie unter asset.pingan.com.hk

(http://asset.pingan.com.hk/).

