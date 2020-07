Publicis Sapient arbeitet künftig beim Aufbau einer neuen Transaction Banking-Plattform als Kunde mit Goldman Sachs zusammen

Erstellt von Redaktion Banken

Publicis Sapient, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de &o=2869450-1&h=2016032865&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3De n%26o%3D2869450-1%26h%3D572803301%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.publicissapient. com%252F%26a%3D%25C2%25A0Publicis%2BSapient%252C&a=Publicis+Sapient%2C) die Drehscheibe für digitale Transformation der Publicis Groupe, freut sich sehr über den Abschluss einer mehrjährigen Zusammenarbeitsvereinbarung mit der Goldman Sachs Bank USA (GS Bank), die kürzlich moderne digital-native Cash- und Zahlungsservices im Markt einführten.

David Donovan, EVP, Financial Services Lead von Publicis Sapient für Amerika sagte: “Da Publicis Sapient ein digitaler Marktführer im Bereich Finanzdienstleistungen ist, freuen wir uns wirklich über die Zusammenarbeit mit Goldman Sachs, um das Roll-out ihrer Cloud-nativen Transaktions-Banking-Plattform, der ersten komplett digitalen Plattform im Markt, zu unterstützen.”

Die Goldman Sachs Transaction Banking-Plattform wird über einen API-Erstansatz entwickelt und bietet innovative Produkte wie virtuelle integrierte Konten mit verbesserten Möglichkeiten und Funktionen. Die Plattform befindet sich derzeit in den USA und wird ab dem nächsten Jahr nach Europa und Asien expandieren.

Publicis Groupe hat anspruchsvolle Cash-Management-Vorgänge und wird die verbesserte Plattform von GS nutzen, um einige ihrer Finanzvorgänge zu verwalten.

“Publicis Sapient ist ein bewährter Partner, der unsere digitalen Funktionen unterstützt. Daher freuen wir uns über die Übereinkunft, dass Publicis Sapient künftig unser Kunde im Bereich Transaction Banking ist”, sagte Luc Teboul, Managing Director und Engineering Lead der Goldman Sachs Transactional Banking-Plattform.

Informationen zu Goldman Sachs

Die Goldman Sachs Group, Inc. ist ein führendes globales Unternehmen für Investment Banking, Securities und Investmentmanagement, die für eine substanzielle und diversifizierte Kundschaft, darunter Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen und Privatpersonen, ein breites Portfolio an Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen wurde 1869 gegründet, hat seinen Hauptsitz in New York und Büros in allen größeren Finanzzentren der Welt.

Informationen zu Publicis Sapient

Publicis Sapient ist ein Partner für digitale Transformation, der etablierte Firmen unterstützt, sich digitale Lösungen zunutze zu machen – dahingehend, wie sie selbst arbeiten, und wie sie ihre Kunden bedienen. Mit einer “Start-up”-Mentalität und modernen Methoden helfen wir Kunden, Nutzen freizusetzen – verschmelzen Strategie, Beratung und Kundenerfahrung mit agilem Engineering und problemlösender Kreativität. Als Pioniere des Digitalfelds, mit 20.000 Mitarbeitern und 53 Geschäftsstellen rund um den Globus, verfügen wir über Erfahrungen in den Bereichen Technologie, Datenwissenschaft, Beratung und Kundenzentrierung. Diese, kombiniert mit unserer Firmenkultur der Neugier und Beharrlichkeit, ermöglichen es uns, das Geschäft unserer Kunden zu beschleunigen – durch die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, die Kunden wirklich schätzen. Publicis Sapient ist die Drehscheibe für digitale Geschäftstransformation der Publicis Groupe. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2869450-1&h=742620795&u=https%3A%2F%2F c212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2869450-1%26h%3D4065598571%26u%3Dh ttps%253A%252F%252Fwww.publicissapient.com%252F%26a%3D%25C2%25A0publicissapient. com&a=publicissapient.com .

Pressekontakt:

Casey Craig

(917) 862-6336

casey.craig@publicissapient.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/823375/Publicis_Sapient_Logo.jpg

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129993/4665381

OTS: Publicis Sapient

Original-Content von: Publicis Sapient, übermittelt durch news aktuell