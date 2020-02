Rabobank geht Partnerschaft mit Brilliance Financial Technology ein, um Strategie digitaler Preisgestaltung zu optimieren

Erstellt von Redaktion Banken

DealPoint von Brilliance, die Lösung zur

Automatisierung und Optimierung dynamischer Preisgestaltung, ist jetzt im

gesamten Großkundengeschäft von Rabobank integriert

Brilliance Financial Technology (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2727344-1&h

=4219612087&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D272734

4-1%26h%3D2387109067%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbxfin.com%252F%26a%3DBrilliance%2

BFinancial%2BTechnology&a=Brilliance+Financial+Technology), global führend im

Bereich vollständiger digitaler Preisgestaltung und einschlägiger Informationen,

hat heute eine strategische Partnerschaft mit der niederländischen Rabobank (htt

ps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2727344-1&h=3836412006&u=https%3A%2F%2Fc212.net

%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2727344-1%26h%3D3675447675%26u%3Dhttps%253

A%252F%252Fwww.rabobank.com%252Fen%252Fhome%252Findex.html%26a%3DRabobank&a=Rabo

bank) bekannt gegeben, dem weltweit größten Finanzinstitut für die Bereiche

Lebensmittel und Agrar. Rabobank schätzt die Arbeit mit Partnern, die für seine

Kunden Wert schöpfen. Rabobank hat die in der Branche führende

Preisgestaltungslösung für Deal-Management und Beziehungen unter dem Namen

DealPoint (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2727344-1&h=137278323&u=https%3A%

2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2727344-1%26h%3D1234068449%26

u%3Dhttps%253A%252F%252Fbxfin.com%252Fsolution%252F%26a%3DDealPoint&a=DealPoint)

eingeführt, um seine geschäftlichen Beziehungen im Großkundengeschäft global zu

verwalten.

DealPoint digitalisiert und optimiert die Arbeitsabläufe für Preisgestaltung und

Preisgenehmigung von Rabobank. Das neue digitale Verfahren ermöglicht Rabobank

mehr Einblick in sein Portfolio und gibt Relationship Managern (RM) einen

besseren Überblick über die Position ihrer Kunden bei Preisen, Produkten und

Querverkäufen, um die gesamte Beziehung zu steuern. DealPoint ist ein

entscheidender Teil der strategischen Investitionen von Rabobank in einen neu

gestalteten Weg für den Kunden. In diesem Sinne integriert DealPoint sich in das

System der Bank, darunter in die Systeme Customer Relationship Management,

Kunden, Buchungen, Enterprise Service Bus sowie Genehmigung von Krediten. Mit

dem neu optimierten Verfahren schafft Rabobank ein nahtloses Umfeld für Banker,

das für mehr Flexibilität sorgt und Datenanalyse in Echtzeit und Erkenntnisse in

die Prozesse im Kredit-Großkundengeschäft einbringt.

“Wir sind erfreut über die Zusammenarbeit mit Brilliance, die bei der Anpassung

von DealPoint für Rabobank sehr flexibel und kreativ sind. Man kennt dort den

Bedarf von globalen Banken wie uns wirklich”, sagte Lissy Smit, Global Head der

Loan Product Group der Rabobank. “DealPoint optimiert unsere kommerziellen

Prozesse. Dies ist für uns extrem wichtig, damit wir unsere Kunden besser und

schneller bedienen können. Die Zusammenarbeit mit einem Partner wie Brilliance,

der wirklich weiß, wovon er redet, und der wirklich spezialisiert auf digitale

Preisgestaltung ist, ist für den Erfolg unseres Programms der Veränderung

entscheidend.”

“Unsere Arbeit mit Rabobank ist Beleg unserer Zielsetzung, globalen Banken dabei

zu helfen, ihre Preisgestaltung zu modernisieren. Die nahtlose Integration von

DealPoint in Rabobanks Großkundengeschäft gibt ihnen eine umfassendere Sicht von

Leistung und Rentabilität”, sagte Jean-Edouard van Praet, Präsident und CEO von

Brilliance Financial Technology. “Rabobank ist jetzt in der Lage, in Echtzeit

Erkenntnisse über Kunden zu gewinnen und jederzeit und überall geschäftlich

tätig zu sein. Für den Erfolg in der Zukunft ist ein integriertes Verfahren

entscheidend und Rabobank ist im Wettbewerb führend”, setzte er hinzu.

Rabobank befasst sich mit weiteren Möglichkeiten, die Kapazitäten von DealPoint

in seinen anderen Bereichen, Produkten und Regionen zu nutzen.

Diese neueste Version von DealPoint fügt der Plattform wichtige Verbesserungen

hinzu, um auf dem Markt von heute die Performance voranzutreiben:

– Profitabilität der Beziehung: Ansicht in Echtzeit der Auswirkungen

des vorgeschlagenen Deals auf die gesamte Beziehung, darunter

vorhandene und potentielle Produkte für Querverkäufe.

– Querverkauf-Tracking: Formalisiert das Versprechen zusätzlicher

Einnahmen der Beziehung in den Entscheidungsprozess und ermöglicht

den Abgleich von projizierten mit realisierten Umsätzen.

– Empfehlungs-Engine: Diese Funktion nutzt KI und Echtzeitdaten zur

Analyse von Preiselastizität und schlägt alternative

Dealstrukturen, Gebühren und potentielle Querverkäufe vor.

– Erkenntnisse zur Preisgestaltung: Daten, die im digitalen

Preisverfahren generiert wurden, werden von einsatzbereiten

Datenvisualisierungen genutzt, um für Führungskräfte,

Produktverantwortliche und strategische Entscheidungsträger

intelligentere und schnellere Entscheidungen zu ermöglichen.

– Offenes Standard-API-Framework: Macht es möglich, DealPoint in

entscheidende Phasen des gesamten Ablaufs für Kunden zu

integrieren.

– Benchmarking: Inkorporiert einen Vergleich in Echtzeit von

vorgeschlagenen Deals mit den letzten Marktpreisen.

Informationen zu Brilliance Financial Technology

Brilliance Financial Technology (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2727344-1&h

=4219612087&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D272734

4-1%26h%3D2387109067%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbxfin.com%252F%26a%3DBrilliance%2

BFinancial%2BTechnology&a=Brilliance+Financial+Technology) ist global führend im

Bereich vollständiger digitaler Preisgestaltung und einschlägiger Informationen

und ermöglicht führenden Banken der Welt, ihren Betrieb zu optimieren. Als

führender Anbieter risikobasierter Preisgestaltung und von Systemen für

Kundenprofitabilität versetzt Brilliance Banken in die Lage, schneller

intelligentere Entscheidungen zu treffen.

DealPoint, das flexible und skalierbare Produkt von Brilliance, ist auf das

Preismodell der individuellen Banken maßgeschneidert und ermöglicht schnelle

Automatisierung des Prozesses der Preisgestaltung und Genehmigung. DealPoint

wird in mehr als 50 Ländern der ganzen Welt eingesetzt.

