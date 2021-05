Realty ONE Group im 12. Jahr in Folge die Nummer 1 in Las Vegas

Die Stadt seiner Gründung ist der Dreh- und Angelpunkt des rekordverdächtigen weltweit tätigen Immobilienunternehmens

Die Realty ONE Group, eine moderne, zweckorientierte Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Immobilien-Franchisegeber von heute, ist vom Las Vegas Review-Journal im 12. Jahr in Folge zum Immobilienunternehmen Nr. 1 in Las Vegas (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3168400-1&h=3368464243&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3168400-1%26h%3D4213926109%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.reviewjournal.com%252Fhomes%252Freal-estate-millions%252Flas-vegas-could-see-highest-price-ever-paid-for-a-home-in-2021-2354376%252F%26a%3Dthe%2BNo.%2B1%2Breal%2Bestate%2Bcompany%2Bin%2BLas%2BVegas&a=zum+Immobilienunternehmen+Nr.%C2%A01+in+Las+Vegas) ernannt worden. Allein im Jahr 2020 wurden 7.300 Häuser ge- und verkauft.

The UNBrokerage – unter diesem Namen ist das Unternehmen in der Branche bekannt, wurde 2005 in Las Vegas gegründet und betreibt heute drei dynamische Immobilienbüros in Las Vegas und eines in Henderson, Nevada, mit insgesamt fast 2.300 Immobilienprofis.

„Las Vegas wird immer unser Zuhause sein. Diese Stadt war die Inspiration für unsere progressive Lifestyle-Marke und unsere so einzigartige COOLTURE“, so Kuba Jewgieniew (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3168400-1&h=2505204135&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3168400-1%26h%3D1530114171%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fkubajewgieniew.com%252F%26a%3Dsaid%2BKuba%2BJewgieniew&a=so+Kuba+Jewgieniew), CEO und Gründer der Realty ONE Group. „Wir verändern die Sichtweise der Menschen auf Immobilien, und wenn sie in unsere Büros in Las Vegas kommen und diesen Unterschied spüren, können sie nicht anders, als selbst Teil dieser Bewegung zu werden.“

Jedes Jahr versammelt die Realty ONE Group ihre Führungskräfte, Immobilienexperten, Partner und Familien in Las Vegas zu der jährlich stattfindenden ONE Summit Convention, um das Netzwerk zu schulen, zu trainieren und zu inspirieren. Der ONE Summit 2022 findet vom 3. bis zum 5. April im Aria Resort & Casino statt. Das Unternehmen bietet auch strukturiertes Coaching über seine proprietäre Plattform ONE University (ONE.U), die neue Franchise-Inhaber und Immobilienprofis entwickelt, um schneller größeren Erfolg zu erzielen.

The UNBrokerage hat mehr als 16.000 Immobilienprofis in mehr als 300 Büros in 45 US-Bundesstaaten, Washington D.C. und Kanada und hat vor Kurzem bekannt gegeben, die Franchise-Rechte an Singapur verkauft zu haben. Beleg für seine Attraktivität und das Rekordwachstum ist die Ernennung des Unternehmens von Franchise Business Review zu einem der Top 50 Franchises für Frauen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3168400-1&h=1910873064&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3168400-1%26h%3D4285621303%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffranchisebusinessreview.com%252Fpage%252Ftop-franchises-for-women%252F%26a%3DTop%2B50%2BFranchise%2Bfor%2BWomen&a=Top+50+Franchises+f%C3%BCr+Frauen). Es stand zudem erneut ganz oben auf der Liste der am schnellsten wachsenden unter den zu 100 % auf Provisionen basierten Unternehmen von 2021, Entrepreneur–s Fastest Growing Worldwide Franchise (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3168400-1&h=2670663311&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3168400-1%26h%3D3914410568%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.entrepreneur.com%252Ffranchises%252Ffastestgrowing%252F2021%26a%3DEntrepreneur%2527s%2BFastest%2BGrowing%2BWorldwide%2BFranchise&a=Entrepreneur%27s+Fastest+Growing+Worldwide+Franchise).

Informationen zur Realty ONE Group

Die 2005 gegründete Realty ONE Group ist ein Branchenstörer, der das Immobilien-Franchising mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, seiner COOLTURE, seiner technologischen Infrastruktur und seiner herausragenden Unterstützung für seine Immobilienprofis radikal verändert. Das Unternehmen wächst schnell und zählt inzwischen mehr als 16.000 Immobilienfachleute in über 300 Büros in 45 US-Bundesstaaten, in Washington D.C. sowie in Kanada. Die Realty ONE Group zählt bei REAL Trends zum obersten einen Prozent des Landes, wurde vom Entrepreneur Magazine als Top 5 Immobilien-Franchise gewürdigt und steht seit sieben Jahren in Folge auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen von Inc. 500. Die Realty ONE Group geht voran und öffnet Türen, nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für Immobilienprofis und Franchisenehmer. Weitere Informationen finden Sie auf www.RealtyONEGroup.com.

