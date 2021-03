RECan begrüßt neuen Partner und verkündet die Gründung eines Beirats

Die Partner von RECan Global freuen sich bekannt zu geben, dass David Pappin dem Management-Team als Partner der RECan Global GmbH beigetreten ist. Zudem verkündet das Unternehmen mit Sitz in München und Halifax die Gründung eines Beirats. In diesen wurden Lara Ryan, Nina Dohr-Pawlowitz und Dr. Hanns-Ferdinand Müller berufen. Damit wird das RECan Global Team nicht nur weiblicher, sondern verstärkt auch sein Management und baut zudem zusätzliche Kompetenzen auf.

David Pappin

David Pappin wurde außerdem zum Präsidenten von PG Asset Management Inc., dem kanadischen Immobilien-Asset-Management-Arm der RECan Global Group, ernannt. Dort ist er, zusätzlich zu seinen Führungsaufgaben, für Asset Sourcing, Transaktionsmanagement, Portfolioanalyse und Asset-Strategie mitverantwortlich.

Pappin verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der kanadischen Gewerbeimmobilien-branche, einschließlich leitender Managementpositionen in privaten und öffentlichen Unternehmen. David fungierte zuletzt als Senior Vice President und Fondsmanager bei Fiera Real Estate Investment. Davor war David Pappin President der IAM Real Estate Group, einem börsennotierten Unternehmen, bei dem er alle Aspekte des Geschäfts einschließlich der Verwaltung geschlossener und offener Fonds mit einem Gesamtvolumen von über einer Milliarde Kanadischer Dollar verantwortete. Pappin verfügt zudem über umfangreiche Erfahrungen im Fondsmanagement, in der Fondsgründung und Analyse sowie dem direkten Ankauf von Immobilien.

Beirat unterstützt RECan Managementteam

Darüber hinaus hat die RECan Global GmbH einen Beirat gegründet, der das Managementteam bei der Auflegung des RECan Canadian Diversified Real Estate Fund unterstützt. RECan Global begrüßt drei Mitglieder: Lara Ryan, Nina Dohr-Pawlowitz und Dr. Hanns-Ferdinand Müller.

Lara Ryan

Lara Ryan wird RECan im Bereich Nachhaltigkeit und ESG-Politik beraten.

Lara Ryan ist eine hocherfahrene kanadische Expertin in den Bereichen Nachhaltigkeit, ESG, Stakeholder Relations und Kommunikation. Mit Ihrem Beratungsunternehmen unterstützt sie Kunden, ihren sozialen und ökologischen Status zu definieren und zu artikulieren.

Lara Ryan verfügt über 30 Jahre strategische Führungserfahrung, darunter die letzten zwölf Jahre (bis Dezember 2020) als Direktorin der Region Atlantic Canada des Canada Green Building Council, mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und der Einführung von Green-Building-Praktiken in Gewerbeimmobilien. Zu Ryans Hintergrund gehören auch Führungs- und Kommunikationsfunktionen im gemeinnützigen Sektor, darunter das kanadische Rote Kreuz und Junior Achievement of Nova Scotia, sowie eine Teilzeit-Dozentenstelle für Kommunikationsstudien an der Mount Saint Vincent University.

Nina Dohr-Pawlowitz

Nina Dohr-Pawlowitz wird RECan bei der Unternehmensstrategie und dem Fondsmarketing beraten.

Nina Dohr-Pawlowitz ist Chief Executive Officer und alleinige Gesellschafterin von DC Placement Advisors (DCPLA), einem führenden Beratungsunternehmen und globale Kapitalplatzierungsagentur. In den letzten 13 Jahren haben Frau Dohr-Pawlowitz und ihr Team die Beratung und Fondsplatzierung für zahlreiche erstklassige Infrastrukturmanager geleitet. Nina Dohr-Pawlowitz und das DCPLA-Team waren maßgeblich an der Beschaffung von mehr als 5,5 Milliarden Euro an Kapital in allen europäischen und diversen ausgewählten pan-asiatischen Regionen beteiligt.

Während ihrer 33-jährigen Karriere hatte Frau Dohr-Pawlowitz eine Reihe von strategischen Führungspositionen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Geschäftsentwicklung bei verschiedenen großen globalen Unternehmen inne, darunter Siemens und die kanadische Thomson Group.

Dr. Hanns-Ferdinand Müller

Hanns-Ferdinand Müller wird RECan in Fragen der Unternehmensführung, Strategie und des Managements beraten.

Müller ist seit 2014 CEO der FORIS AG (Bonn), einem der führenden Unternehmen für mittelständische Prozessfinanzierung in Europa. Davor war er 13 Jahre führender Mitarbeiter und zuletzt im Vorstand der RWE Vertriebs AG, einem der führenden europäischen Strom- und Gasunternehmen mit mehr als sechs Millionen Kunden und mehr als 13 Milliarden Euro Jahresumsatz.

In seinem über 30-jährigen Berufsleben war er unter anderem bei der WestLB Bank, Düsseldorf, der Kienbaum Management Consultants, Berlin, und goetzpartners (München) als Unternehmensberater für Strategie, Transformation, Restrukturierung und M&A tätig. Hanns-Ferdinand Müller studierte Wirtschaftswissenschaften und Musik in Hamburg und promovierte anschließend in Soziologie an der Universität Trier. Er ist Honorarprofessor an der International School of Management, Dortmund.

RECan wurde von Dr. Bernhard Engelbrecht und Sven J. Matten in Luxemburg und Deutschland, gemeinsam mit den kanadischen Partnern Todd Bechard, Ian Stanley und Brian Toole, gegründet. Die RECan-Partner sind seit Mitte der 1990er Jahre im Immobilienmarkt in Kanada und Deutschland/Luxemburg tätig. Sie verfügen über umfangreiche Erfahrungen bei der Gründung und dem Management von Investmentfonds in Kanada und der Europäischen Union sowie bei der Beschaffung und Evaluierung von Immobilien in verschiedenen kanadischen und europäischen Märkten, dem Asset Management, dem Fonds- und dem Finanzmanagement, der Vermietung und den Entwicklungs-/Sanierungsprozessen für Gewerbe- und Mehrfamilienhausimmobilien in Kanada.

Weitere Informationen über RECan Global das Managementteam unter: www.recanglobal.com.