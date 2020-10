Reiche werden auf Gold setzen

Erstellt von Redaktion Allgemein

Reiche werden immer reicher, doch die Diversifikation sollte besser überlegt sein, auch Gold muss ein Bestandteil sein. Gold-Aktien gehören dazu.

Bei Umschichtungen von aktuellen Vermögen würden Milliarden in den Goldmarkt fließen. Wenn aber wenige das Edelmetall verkaufen, dann trifft diese zusätzliche Nachfrage auf wenig Angebot ? der Preis steigt. Und erwarten die Goldbesitzer, dass der Preis des edlen Metalls steigen könnte, werden sie auch weiterhin nicht so schnell verkaufen. Eine sich selbst erfüllende Prognose also. Der Goldpreis wird steigen. Doch woher könnte immer neue Nachfrage nach Gold kommen?

Die Schweizer Großbank UBS und die Unternehmensberatung PwC haben jüngst ihre Studie über Milliardäre (Billionaires Insights Report) herausgegeben. Dabei kam heraus, dass das Vermögen der Milliardäre bis Juli 2020 auf ein neues Allzeithoch gesprungen ist. Dies nach zwei Jahren rückläufiger Vermögen. Die untersuchten 2.189 Milliardäre besitzen demnach weltweit rund 10,2 Billionen US-Dollar.

Vor allem in dem Kreis der Innovatoren in den Bereichen Technologie und Gesundheit gab es deutliche Aufwärtstendenzen. Doch langsam scheinen gerade an den Börsen die High-Tech-Aktien teuer. Anleger in diesen Bereichen und auch die wohlbetuchten Eigentümer dürften langsam, aber sicher in diesen unsicheren Zeiten eine Diversifikation suchen. Da gibt es nicht viel Auswahl, wenn es möglichst sicher als Anlage und möglichst weit weg von möglicher staatlicher Repression sein soll.

Gold und mit Abstrichen möglicherweise auch Kryptowährungen können Abhilfe schaffen. Denn Gold ist seit vielen Jahrhunderten ein Hort der Sicherheit und kann quasi erarbeitete Kaufkraft über längere Zeit konservieren. Bitcoin und Co. müssen dies erst noch beweisen. Auch Aktien von Goldunternehmen könnten bei der Diversifikation in den Fokus der Superreichen gelangen. Auch wenn sie nicht direkt von deren erhöhter Nachfrage profitieren werden, dann doch über den Goldpreis, der weiter steigt. Denn sie besitzen einen Hebel nach oben.

Interessante Unternehmen mit aussichtsreichen Goldprojekten sind zum Beispiel Fiore Gold und Aztec Minerals.

Aztec Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=u6aui9t2PBA&t=343s – konzentriert sich auf Liegenschaften in Nord-, Mittel- und Südamerika. Flaggschiffprojekt ist das Gold-Kupfer-Konzessionsgebiet Cervantes in Sonoro, Mexiko. Erste Bohrergebnisse ergaben 0,94 Gramm Gold und 42,1 Gramm Silber pro Tonne Gestein.

Fiore Gold – https://www.youtube.com/watch?v=BHU9VvJUY78&t=31s – gehört mit seiner Pan-Goldmine in Nevada seit kurzem zu den Goldproduzenten. Der Blick ist aber auch auf andere Goldprojekte, wie beispielsweise das Gold Rock-Projekt gerichtet. Dies ist somit ein aufstrebender Goldkonzern.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fiore Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fiore-gold-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/