Revival Gold ernennt Lisa Ross zu Vice President und CFO

Revival Gold Inc. (TSX-V: RVG, OTCQB: RVLGF) (?Revival Gold? oder das ?Unternehmen?) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/ , freut sich, die Ernennung von Lisa Ross, B.Comm, CPA, CA, zum Vice President und CFO zum heutigen Datum bekannt zu geben. Ross folgt Adam Rochacewich, der von seiner Vollzeitstelle bei Revival Gold zurückgetreten ist, um persönlichen Geschäftsinteressen nachzugehen.

Ross ist ein Chartered Professional Accountant mit über 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen Finanzbuchhaltung und -berichterstattung, Finanzsanierung, Systemimplementierungen, interne Kontrollen sowie Kassenstand in der internationalen Goldabbaubranche. Sie fungierte als Director of Finance von Kirkland Lake Gold während einer Periode beträchtlichen Wachstums, die die Integration einer Reihe von kürzlich erworbenen Betrieben sowie eine Notierung an der NYSE umfasste. Ross war neun Jahre lang als Corporate Controller bei Banro Corporation tätig. In dieser Zeit hat Banro die Finanzierung und Erschließung von zwei aktiven Minen in der Demokratischen Republik Kongo abgeschlossen. Zuletzt leitete Ross als Founder ihres eigenen Finanzberatungsunternehmens die Operations Finance and Capital-Gruppe eines mittelständischen Bergbauunternehmens. Sie besitzt ein Bachelor of Commerce-Diplom von der Queen?s University und absolvierte ihre CPA- und CA-Ausbildung bei Ernst & Young LLP in Toronto.

?Wir freuen uns, Lisa im Team von Revival Gold willkommen zu heißen. Die umfassende Erfahrung von Lisa in zahlreichen leitenden Finanzpositionen bei wachsenden internationalen Goldproduzenten passt hervorragend zum Wachstumspfad von Revival Gold sowie zu den Plänen, das vormals produzierende Goldprojekt Beartrack-Arnett im US-Bundesstaat Idaho wieder in Produktion zu bringen?, sagte Hugh Agro, President und CEO von Revival Gold.

Argo sagte außerdem: ?Im Namen des gesamten Teams von Revival Gold möchte ich Adam für seine Führungsqualitäten, sein Engagement und seine tatkräftige Unterstützung in der Unternehmensleitung in den vergangenen drei Jahren danken, in denen wir Revival Gold von einem neuen börsennotierten Unternehmen zu einem erfolgreichen Explorations- und Erschließungsunternehmen mit einer gesunden Bilanz, soliden Systemen und Veröffentlichungen sowie einer hervorragenden Positionierung für weiteres Wachstum weiterentwickelt haben.?

Rochacewich wird dem Unternehmen noch eine Zeit lang beratend zur Seite stehen, um den Übergang zu unterstützen. Vorbehaltlich einer behördlichen Genehmigung wurden Ross von Revival Gold in Zusammenhang mit ihrer Ernennung 200.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt. Gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens können die Optionen über einen Zeitraum von fünf Jahren zu einem Preis von jeweils 0,75 Dollar ausgeübt werden und unterliegen Unverfallbarkeitsklauseln.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold Inc. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen baut das Goldprojekt Beartrack-Arnett im US-Bundesstaat Idaho aus.

Beartrack-Arnett ist der größte ehemalige Goldproduktionsbetrieb in Idaho. Eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) im Hinblick auf eine erste Phase der Wiederaufnahme eines Haufenlaugungsbetriebs zur Produktion von 72.000 Unzen Gold pro Jahr für eine Lebensdauer von zunächst sieben Jahren (nachhaltige Gesamtkosten von 1.057 Dollar pro Unze) durchgeführt. Zwischenzeitlich sind Explorationen, die auf die Erweiterung der Mineralressourcen – aktuell 36,6 Millionen Tonnen angedeutete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,15 g/t, in denen 1,36 Millionen Unzen Gold enthalten sind, sowie 47,1 Millionen Tonnen vermutete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,08 g/t bzw. 1,64 Millionen Unzen Gold – im Gange. Der Mineralisierungstrend bei Beartrack hat eine Länge von mehr als fünf Kilometer und ist in Streichrichtung und in der Tiefe offen. Die Mineralisierung bei Arnett ist in allen Richtungen offen.

Nähere Einzelheiten, einschließlich der wesentlichen Annahmen, Parameter und Methoden, die bei der Schätzung der Mineralressourcen und der Datenverifizierung zum Einsatz kamen, entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel ?Preliminary Economic Assessment of the Heap Leach Operation on the Beartrack Arnett Gold Project Lemhi County, Idaho, USA – NI 43-101 Technical Report?, datiert mit 17. Dezember 2020.

Revival Gold hat etwa 71,2 Millionen ausstehende Aktien und verfügte zum 31. Dezember 2020 über einen Barmittelbestand von rund 9,1 Million CAD. Zusätzliche Veröffentlichungen, einschließlich der Geschäftsberichte, technischen Berichte, Pressemitteilungen, sowie andere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über www.revival-gold.com oder bei SEDAR unter www.sedar.com.

Vorsorglicher Hinweis

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Steven T. Priesmeyer, C.P.G., Vice-President Exploration von Revival Gold Inc., hat als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte ?zukunftsgerichtete Aussagen?, die keine historischen Tatsachen darstellen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Schätzungen und Angaben, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich von Aussagen, wonach das Unternehmen oder das Management bestimmte Bedingungen oder Ergebnisse erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können anhand von Begriffen wie z.B. ?glaubt?, ?erwartet?, ?schätzt?, ?kann?, ?könnte?, ?würde?, ?wird? oder ?plant? erkannt werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen basieren und sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Informationen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf die Absichten des Unternehmens im Hinblick auf seine Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne und Aussagen. Zu den Faktoren, die eine deutliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Informationen bewirken können, gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die potenziellen Auswirkungen des COVID-19-Coronavirus auf Faktoren, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens relevant sind, vorherzusagen oder ihnen entgegenzuwirken; die Unfähigkeit, zusätzliche Mineralressourcen zu identifizieren; die Unfähigkeit, im Rahmen fortgeschrittener Studien die geschätzten Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln; die Unfähigkeit, eines Tages eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, die eine Produktionsentscheidung unterstützen könnte; dass der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse nicht repräsentativ für die gesamte Lagerstätte ist; Verzögerungen bei der Einholung bzw. die Unfähigkeit, die erforderlichen Regierungs-, Umwelt- oder sonstige Projektgenehmigungen einzuholen; politische Risiken; Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von Finanzierungen, die in Zukunft erforderlich sind; Veränderungen auf den Kapitalmärkten; Inflation; Wechselkursänderungen; Rohstoffpreisschwankungen; Verzögerungen bei der Erschließung des Projekts; eine bedeutende Abweichung der Kapital-, Betriebs- und Sanierungskosten von den Schätzungen sowie andere Risiken in Zusammenhang mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche und diejenigen Risiken, die in den auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens angeführt sind. Obwohl das Unternehmen die Annahmen und Faktoren, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!