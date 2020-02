Revival Gold im Höhenrausch

Es gibt sie also noch, die Highflyer im Goldmarkt! Revival Gold Inc. (ISIN: CA76151P1018 / TSX-V: RVG) ist mit seinen Goldprojekten ‚Beartrack Gold‘ und ‚Arnett Gold‘ in Idaho/USA ein Musterbeispiel dafür, dass es Unternehmen tatsächlich schaffen auch im schwierigeren Umfeld eine außergewöhnliche Performance zu liefern.

Beide Projekte, erst 2017 erstanden, wurden mit massiven Bohrprogrammen in kürzester Zeit so weit entwickelt, dass sie heute Ressourcen von mehr als 3 Mio. Unzen Gold mit attraktiven Gehalten besitzen. Eine Steigerung von nahezu 50 % gegenüber der vorigen Ressource zeigt eindeutig das Potenzial der Projekte auf. Das ist aber nur ein Highlight. Dass das Unternehmen auch seine Finanzen im Griff hat sieht man daran, dass man es trotz 100.000 Bohrmeter geschafft hat, die Zahl der im Umlauf befindlichen Aktien (52,8 Mio. Stück) noch immer extrem niedrig zu halten. Dies sind Fakten, die jeden Aktionär erfreuen aber auch neue anlocken sollte.

Wenn Kurse in wenigen Wochen um rund 60 % zulegen, ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Aktionäre die Leistungen des Managements honorieren und hohes Vertrauen in die weitere Entwicklung der Projekte, und damit auch in das Unternehmen, haben.

‚Beartrack Gold‘ und Arnett Gold‘ – https://www.commodity-tv.com/play/revival-gold-video-tour-through-beartrack-arnett-gold-deposit/ – sollten auch in der nächsten Zeit von sich reden machen, da schon das nächste Bohrprogramm vorbereitet mit dem dann auch eine erste vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie angestrebt wird.

Selbst bei den aktuellen Kursen kann man das Unternehmen noch immer als deutlich unterbewertet einstufen. Denn im Peer-Vergleich liegt Revival Gold mit 12,- USD je gefundener Unze Gold deutlich unter dem Durchschnitt. Da das Unternehmen auf seinen Liegenschaften noch jede Menge an Erweiterungspotenzial besitzt, sind weiter steigende Kurse, in einem entsprechenden Marktumfeld, keine Utopie.

Marktexperten zufolge sei auch der zuletzt gestiegene Goldpreis noch nicht ausreichend in die Unternehmensbewertung eingeflossen, der sich somit also in der kommenden ‚PEA‘ richtig entfalten sollte und einen weiteren nicht zu unterschätzenden wirtschaftlichen Bonus liefern sollte.

Mit dem nächsten Bohrprogramm und der Wirtschaftlichkeitsstudie kann Revival Gold die nächste Stufe seiner Erfolgsgeschichte erreichen. Auch wenn dann eine neue Finanzierungsrunde anstehen sollte, werden die Aktionäre sicher wieder zuschlagen, da bei hohen Kursen die Verwässerung relativ gering ist.

Zusammengenommen ist Revival Gold ein Unternehmen – https://www.commodity-tv.com/play/revival-gold-updated-gold-resource-coming-out-very-soon/ -, das gezeigt hat, wie schnell man Projekte auf einen hohen Stand entwickeln und seinen Aktionären dadurch eine hohe Wertsteigerung zukommen lassen kann. Da das Management alles richtig gemacht hat, sind wir auch für die kommenden Entwicklungsschritte positiv gestimmt und erwarten bei weiter steigenden Goldpreisen auch weiterhin eine gute Aktienperformance von Revival Gold.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte “Small Caps”) und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier – https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.