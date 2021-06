Ridgeline Minerals beginnt mit Phase-II-Bohrprogramm auf dem Goldprojekt Carlin-East, Nevada

Ridgeline Minerals Corp. (?Ridgeline? oder das ?Unternehmen?) (TSX-V: RDG | OTCQB: RDGMF | FWB: 0GC0 ? https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ridgeline-minerals-corp/) gibt bekannt, dass es ein Kernbohrgerät auf das Projekt Carlin-East in Elko County, Nevada, mobilisiert hat (Abbildung 1). Das 3.000 Bohrmeter umfassende Bohrprogramm wird aus drei tiefen Kernbohrungen bestehen, die auf höffiges Karbonat-Wirtsgestein der Lower Plate in der Popovich-Formation und Bootstrap- Formation im Zielgebiet Crash Zone des Unternehmens abzielen. Die Crash Zone befindet sich in der Mitte des Kreuzungsbereichs der Verwerfungszonen Four Corners und Crash und ist ein ähnliches Ziel wie die Entdeckung North Leeville im Besitz von Nevada Gold Mines (?NGM?), die entlang der Verwerfungszone Four Corners 3,5 km weiter südlich beherbergt ist (Abbildung 2).

Mike Harp, Ridgelines Vice President Exploration, kommentierte: ?Unser Team hat zwei Jahre damit verbracht, das geologische Modell in Carlin-East zu entwickeln, wobei die Crash Zone das Ziel mit dem höchsten Potenzial auf dem gesamten Konzessionsgebiet darstellt. Wir betrachten Carlin-East als eine seltene Gelegenheit für einen Junior-Explorer wie Ridgeline, auf einem nicht überprüften Ziel im direkten Streichen einer Weltklasse-Goldlagerstätte zu bohren. Die jüngste Entdeckung von Nevada Gold Mines in North Leeville hebt das Potenzial für neue Entdeckungen entlang dieses noch nicht erkundeten Teils des Leeville-Korridors hervor.?

Abbildung 1: Karte, die die Lage der Phase-II-Bohrungen in Carlin-East in Bezug auf die Entdeckung North Leeville zeigt.

Konzept für Ziel Carlin-East

Der Strukturkorridor Leeville beherbergt die mehrere Millionen Unzen fassenden Lagerstätten Leeville, Four Corners und Turf sowie die jüngste Entdeckung North Leeville, die alle von den nach Nordosten verlaufenden Verwerfungszonen Four Corners und Lynn begrenzt werden.

Der Strukturkorridor Leeville setzt sich nördlich der Mine Leeville in Richtung des Konzessionsgebiet Carlin-East fort, wobei geologische Kartierungen und geophysikalische Schwerkraftmessungen eine Hochscholle oder Horst der Lower Plate-Karbonate hervorheben, die als potenziell flacheres Wirtsgestein der Popovich- und Bootstrap-Formation interpretiert werden (für Restschwerekarte klicken Sie bitte HIER).

Dieser Strukturkorridor fällt mit einer ausgeprägten Anomalie an der Oberfläche (Gold-Arsen-Antimon) und kartierten intrusiven Gangschwärmen mit der stärksten Oberflächengeochemie im Zentrum des Ziels der Crash Zone zusammen.

Ridgelines Bohrungen im Jahr 2019 durchteuften entlang des westlichen Randes der Hochscholle das Wirtsgestein der Lower Plate der Rodeo Creek-Formation in 800 m vertikaler Tiefe (Abbildung 1). Es war aber aufgrund der schwierigen Bohrbedingungen, die das RC-Bohrgerät antraf, nicht möglich, die Bohrung bis zur Zieltiefe niederzubringen.

Das Phase-II-Programm wird RC-Vorbohrungen bis in Tiefen von 400 m verwenden, gefolgt von tieferreichenden Verlängerungen durch Kernbohrungen, die sicherstellen, dass die Bohrungen die Zieltiefen von 800 bis 1.000 m erreichen.

Abbildung 2: Schematischer Profilschnitt B-B–, der die Bohrung CE21-003 zeigt, die auf die Wirtsgesteine der Lower Plate der Popovich- und Bootstrap-Formation im Liegenden der Verwerfungszone Four-Corners abzielt.

Projekt Carlin-East

Carlin-East ist ein Goldexplorationsprojekt des Carlin-Typs, das sich innerhalb des produktiven Carlin-Trends befindet. Das Projektgebiet erstreckt sich über die Counties Eureka und Elko in Nevada und besteht aus 422 zusammenhängenden bundesstaatliche Lode Claims (Gangmutungsfelder) und Landbesitz mit einer Gesamtfläche von 35 km² an Abbaurechten. Zu den historischen und derzeit produzierenden Minen in der Nähe zählen die Betriebe Goldstrike, Leeville-Turf, Meikle-Rodeo und Genesis-Bluestar. Die Exploration in den letzten 30 Jahren war sporadisch und beschränkte sich auf Gravitationsmessungen, Oberflächengeochemie und Flachbohrungen (<300 m), die nie das anvisierte Ziel der Lower Plate erreichten. (Siehe Carlin-East VRIFY Deck Hier)

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Michael T. Harp, P.Geo., dem Vice President, Exploration, des Unternehmens überprüft und genehmigt, der der qualifizierte Sachverständige von Ridgeline im Sinne von National Instrument 43-101 und für die technischen Sachverhalte dieser Pressemitteilung verantwortlich ist.

Über Ridgeline Minerals Corp.

Ridgeline ist ein auf Entdeckungen fokussierter Goldexplorer mit einem erfahrenen Managementteam und einem 125 km² großen Explorationsportfolio in vier Projektgebieten in den äußerst aussichtsreichen Trends Carlin und Battle Mountain?Eureka in Nevada, USA. Weitere Informationen über Ridgeline finden Sie unter www.RidgelineMinerals.com.

