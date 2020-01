RNC Minerals verstärkt sein Board mit Finanz- und Minenexperte

Erstellt von Redaktion Allgemein

Der Edelmetallproduzent RNC Minerals (ISIN: CA7803571099 / TSX: RNX), der sich derzeit auf die Steigerung seiner Goldproduktionen ?Beta Hunt? und ?Higginsville Gold Operations? in Westaustralien konzentriert, holt sich mit der dem neun Board of Directors Mitglied Chad Williams, P. Eng. weitere Expertise ins Haus.

RNC Minerals betreibt eine kostengünstige 1,4 Mio. Tonnen p.a. Aufbereitungsanlage, die sowohl durch die Tagebaumine ?Higginsville Gold Operations?, ein äußerst aussichtsreiches Landpaket mit insgesamt etwa 1.800 Quadratkilometer Fläche, als auch durch die unternehmenseigene ?Beta-Hunt?-Untertagemine gespeist wird. ?Beta-Hunt? verfügt über eine absolut robuste Goldressource und -reserve, die sich in mehreren Goldscheren befinden, und sogar entlang einer Streichlänge von 4 km in mehrere Richtungen noch offen ist. Darüber hinaus ist das Unternehmen noch zu 28 % an einem Nickel-Joint-Venture beteiligt. Dazu sollte man wissen, dass die Nickel-Kobaltbeteiligung ?Dumont? in der Region Abitibi in Quebec die zweitgrößte Nickelreserve und die neuntgrößte Kobaltreserve der Welt besitzt.

Nun wurde das ohnehin schon starke Board und Managementteam von RNC Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=veaaWeThcvw&t=11s -, das sich durch organisches Wachstum seiner Topprojekte auf die Schaffung von ?Shareholder Value? konzentriert, mit Chad Williams einem hochkarätigen Experten erweitert. Paul Andre Huet, Vorsitzender und CEO von RNC, begrüßte den neuen Direktor so: ?Wir sind sehr erfreut, dass Chad unserem Vorstand beitritt und freuen uns auf seine Beiträge. Chad ist ein anerkannter Manager in der Bergbauindustrie, nicht nur dank des durchschlagenden Erfolgs von ?Red Cloud?, sondern auch während seiner gesamten Karriere in der Geschäftsführung im Investmentbanking und als Bergbauanalyst. Da wir uns nun auf die Steigerung der Produktion und die Senkung der Kosten in unseren westaustralischen Goldbergbaubetrieben konzentrieren, werden die Erfahrungen von Chad eine wertvolle Orientierungshilfe bei der Weiterentwicklung des Unternehmens zur Schaffung von ?Shareholder Value? sein.?

Herr Williams ist Vorsitzender und Gründer von Red Cloud Securities und verfügt über weitreichende Erfahrungen in den Bereichen Bergbaufinanzen und Management. Zuvor bekleidete er die Positionen wie CEO von Victoria Gold Corp., Leiter des Bergbau-Investmentbankings bei Blackmont Capital Inc. und die eines hochrangigen Bergbau-Analyst bei der TD Bank sowie bei anderen kanadischen Brokern. Herr Williams war Direktor mehrerer aufstrebender Bergbauunternehmen und einer der Gründer von Agilith Capital Inc. und Westwind Capital Inc. Er hat einen P.Eng. in Bergbau und einen MBA der McGills Universität absolviert.

?Die Zukunft von RNC ist glänzend?, sagte Chad Williams, denn die beiden Goldbetriebe des Unternehmens würden sich nun aufgrund der vielen positiven Veränderungen, die CEO Huet und sein Team in den vergangenen Monaten vorgenommen hätten, sehr gut entwickeln. ?Mit kontinuierlichen Kostensenkungen und dem vorhandenen Steigerungspotenzial der beiden Betriebe verspricht dies ein sehr aufregendes Jahr für die Aktionäre von RNC zu werden?, sagte er abschließend, womit er auch gleich einen kleinen Ausblick darauf gab, was die RNC-Aktionäre dieses Jahr erwarten dürfen.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den “Webseiten”, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte “third parties”) bezahlt. Zu den “third parties” zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten “third parties” mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte “Small Caps”) und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier – https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Bitte beachten Sie auch, falls vorhanden, die englische Originalmeldung.