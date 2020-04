RNC mit starker Goldproduktion im ersten Quartal 2020 von 24.816 Unzen und 38,4 Millionen US-Dollar Barmitteln zum 31. März 2020

Royal Nickel Corporation dba. RNC Minerals (“RNC” oder das “Unternehmen”) (TSX:RNX – https://www.commodity-tv.com/play/rnc-minerals-new-strategy-as-a-gold-company-with-straight-forward-plans/ ) freut sich, für das erste Quartal 2020 eine starke konsolidierte Goldproduktion von 24.816 Unzen Gold aus seinen Minen Beta Hunt und Higginsville in Westaustralien bekannt zu geben.

Der konsolidierte Barmittelbestand von RNC stieg zum 31. März 2020 auf 38,4 Millionen USD, ein Anstieg um 11% von 34,7 Millionen USD am 31. Dezember 2019. Die verbesserte Barmittelbilanz ist auf Zahlungen in Goldabsicherungsvereinbarungen im ersten Quartal zurückzuführen. Zum 31. März 2020 befinden sich noch etwa 5.500 Unzen im Hedge-Buch, das im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Finanzierung von Higginsville im Juni 2019 eingerichtet wurde und im Laufe des zweiten Quartals 2020 erschöpft sein wird.

Paul Andre Huet, Chairman & CEO, kommentierte dazu: “Die Goldproduktionsergebnisse für das erste Quartal von 24.816 Unzen sind unsere dritten aufeinander folgenden Quartale mit beständigen Goldproduktionsergebnissen seit dem Erwerb der Mühle und des Bergbaubetriebs Higginsville im Juni 2019. Wir bleiben auf Kurs, um unsere Prognose für die Goldproduktion im Jahr 2020 von 90.000 bis 95.000 Unzen und AISC1 von 1.050 bis 1.200 US$ pro verkaufter Unze zu erreichen, vorausgesetzt, es kommt zu keiner nennenswerten Betriebsunterbrechung aufgrund des COVID-19-Virus.

Im Laufe des Quartals erwirtschafteten unsere Betriebe trotz der erheblichen logistischen Herausforderungen, die die Buschfeuer in Australien und das ungünstige Wetter in Westaustralien im Januar mit sich brachten, weiterhin einen starken Cashflow. Die Tatsache, dass wir diese starken Ergebnisse erzielt haben, ist ein Beweis für die Qualität und das Engagement unseres australischen Betriebsteams.

Wir rechnen zwar nicht mit materiellen Produktionsunterbrechungen infolge von COVID-19, konzentrieren uns aber weiterhin auf die operative Bereitschaft für den Fall, dass es zu Unterbrechungen kommt, die sich unserer Kontrolle entziehen. Wie bei unseren Vorbereitungen auf die Buschbrände im vierten Quartal 2019 erhöhen wir auch hier wieder die Brucherzlager auf der ROM vor unserer Mühle, die nun aus drei Quellen stammen: Beta Hunt, Baloo und Fairplay North.

Mit einem wachsenden Barguthaben von 38,4 Mio. USD, das durch stationäre Operationen untermauert wird, befindet sich die RNC derzeit in der stärksten Position in ihrer Geschichte, und wir freuen uns auf eine weiterhin starke Leistung in diesem Jahr.?

1. Non-IFRS: Die Definition und der Abgleich dieser Maßnahmen sind im Abschnitt “Non-IFRS Measures” der MD&A der RNC vom 25. März 2020 enthalten.

Über RNC Minerals

RNC konzentriert sich auf die Steigerung der Goldproduktion und die Senkung der Kosten in seiner integrierten Goldmine Beta Hunt und Higginsville Gold Operations (“HGO”) in Westaustralien. Bei der Aufbereitungsanlage in Higginsville handelt es sich um eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,4 Mio. Tonnen p.a. die mit der Kapazität der Untertagemine Beta Hunt und des Tagebaus Higginsville von RNC gespeist wird. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscheren, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 4 km in mehrere Richtungen offen bleiben. HGO ist ein äußerst aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.800 Quadratkilometern. Darüber hinaus ist RNC zu 28% an einem Nickel-Jointventure beteiligt, das das Nickel-Kobaltprojekt Dumont in der Region Abitibi in Quebec besitzt. Dumont enthält die zweitgrößte Nickelreserve und die neuntgrößte Kobaltreserve der Welt. RNC verfügt über einen starken Vorstand und ein Managementteam, die sich auf die Schaffung von Shareholder Value konzentrieren. Die Stammaktien von RNC werden an der TSX unter dem Symbol RNX gehandelt. Die Aktien von RNC werden auch auf dem OTCQX-Markt unter dem Symbol RNKLF gehandelt.

Vorsichtserklärung bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält “zukunftsgerichtete Informationen”, einschließlich und ohne Einschränkung Aussagen zur Liquidität und Kapitalausstattung von RNC, zur Produktion und zu den AISC-Richtlinien für 2020 sowie zum Potenzial der Mine Beta Hunt, des Goldbetriebs Higginsville und des Nickelprojekts Dumont.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von RNC erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem Zukünftige Preise und die Lieferung von Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld zu beschaffen, das erforderlich ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; Umwelthaftung (bekannt und unbekannt); allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte, arbeits- und betriebsbedingte Unterbrechungen aufgrund des COVID-19-Ausbruchs und anderer Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstand oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von Regierungsgenehmigungen, prognostizierte Cash-Betriebskosten, Nichterteilung von behördlichen Genehmigungen oder Aktionärsgenehmigungen. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen vorausblickenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, finden Sie in den von RNC bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen, einschließlich des neuesten Jahresinformationsformulars, das auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Obwohl RNC versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und RNC lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Vorsichtserklärung bezüglich des Bergbaubetriebs in Higginsville

Eine Produktionsentscheidung in den Higginsville-Goldbetrieben wurde von früheren Betreibern der Mine vor dem Abschluss des Erwerbs der Higginsville-Goldbetriebe durch RNC getroffen, und RNC beschloss, die Produktion nach dem Erwerb fortzusetzen. Diese Entscheidung von RNC, die Produktion fortzusetzen, und nach dem Wissen von RNC basierte die vorherige Produktionsentscheidung nicht auf einer Machbarkeitsstudie über Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit nachweisen, und daher kann es eine erhöhte Unsicherheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Grades der Gewinnung von Mineralien oder der Kosten einer solchen Gewinnung geben, die erhöhte Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte beinhalten. Historisch gesehen haben solche Projekte ein viel höheres Risiko des wirtschaftlichen und technischen Scheiterns. Es gibt keine Garantie, dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden. Ein Nichterreichen der voraussichtlichen Produktionskosten hätte erhebliche negative Auswirkungen auf den Cashflow und die künftige Rentabilität des Unternehmens. Die Leser werden davor gewarnt, dass mit solchen Produktionsentscheidungen eine erhöhte Unsicherheit und ein höheres Risiko wirtschaftlichen und technischen Versagens verbunden ist.

