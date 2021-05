Royal Canadian Mint veröffentlicht Umsatz und Ergebnisse für Q1 2021

Erstellt von Redaktion Banken

Die Royal Canadian Mint (die „Mint“) freut sich, ihre Finanzergebnisse für das erste Quartal 2021 bekannt zu geben, die einen Einblick in unsere Aktivitäten, die Märkte, die unsere Geschäfte beeinflussen, und unsere Erwartungen für die nächsten 12 Monate geben.

„Die starke Leistung der Mint im ersten Quartal ist ein Zeugnis für das Engagement, die Belastbarkeit und die Flexibilität ihrer Mitarbeiter“, sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. „Während der gesamten COVID-19-Pandemie stellt die Mint die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter in den Vordergrund und sorgte gleichzeitig dafür, dass kritische Dienstleistungen, die sie für den wichtigen Bergbau- und Finanzsektor erbringt, ohne Unterbrechung fortgesetzt werden konnten. Gleichzeitig mit ihrer Reaktion auf die Pandemie hat die Mint mit der Umsetzung einer neuen langfristigen Strategie begonnen und damit die Grundlage für eine nachhaltige Rentabilität in den kommenden Jahren gelegt.“

Die Finanzergebnisse sollten in Verbindung mit dem Bericht über das 1. Quartal 2021 der Mint gelesen werden, der unter www.mint.ca einzusehen ist. Alle Geldbeträge sind in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Finanzkennzahlen und operative Ergebnisse

– Die Mint steigerte ihren Umsatz im ersten Quartal 2021 um 81 % und der konsolidierte Gewinn vor Steuern und anderen Posten betrug 26,0 Mio. $ (2020 – 6,5 Mio. $) für das Quartal. Die Mint verzeichnete Umsatzsteigerungen sowohl im Edelmetall- als auch im Umlaufgeschäft. Der Anstieg war hauptsächlich auf ein höheres Volumen an verkauften Edelmetallbarren im Quartal zurückzuführen, was die Umsatzerlöse und Umsatzkosten der Mint proportional erhöhte. Die prozentuale Gewinnmarge der Mint verbesserte sich im Vergleich zum Vorquartal um 1,6 %, was hauptsächlich auf eine stärkere Leistung beim Verkauf von numismatischen Produkten und ausländischen Umlaufmünzen im Jahr 2021 zurückzuführen ist.

– Der konsolidierte Umsatz stieg 2021 auf 902,8 Mio. $ (2020 – 498,4 Mio. $).Der Umsatz aus Edelmetallgeschäften stieg 2021 auf 852 Mio. $ (2020 – 465,2 Mio. $):

– Das Volumen an Goldbarren stieg im Jahresvergleich um mehr als 65

% und erreichte 328,5 Tausend Unzen (2020 – 198,1 Tausend Unzen),

während das Volumen an Silberbarren um 52 % auf 9,9 Millionen

Unzen anstieg (2020 – 6,6 Mio. Unzen). Der Umsatz mit

numismatischen Produkten stieg im Jahr 2021 auf 31,5 Mio. $(2020 –

21,3 Mio. $), als Folge des verstärkten Absatzes von Goldprodukten

im Jahr 2021 und der vorübergehenden Aussetzung der Produktion von

numismatischen Produkten im Jahr 2020 infolge der

COVID-19-Pandemie.

Der Umsatz der Umlaufssparte stieg 2021 auf 50,8 Mio. $ (2020 – 33,1 Mio. $):

– Insgesamt stiegen die Betriebskosten im Vergleich zum Vorjahrsquartal um 15 % auf 25,6 Mio. $, was hauptsächlich auf die geplanten Kosten für Beratung und befristetes Personal im Zusammenhang mit der Umsetzung der Initiative zur Geschäftsumwandlung der Mint zurückzuführen ist.

– Die liquiden Mittel erhöhten sich auf 91,1 Mio. $ (31. Dezember 2020 – 67,3 Mio. $).

Konsolidiertes Ergebnis und Finanzergebnis

(in Millionen $CAD)

13 Wochen

bis zum

3. April 2021 28. März $ Veränderung % Veränderung

2020

Umsatz $ 902,8 $ 498,4 404,4 81

Gewinn vor Ertragsteuern $ 26,0 $ 6,5 19,5 300

und sonstigen Posten(1)

Gewinn vor Ertragssteuern 2,9% 1,3%

und sonstigen Posten Marge

Gewinn für die Periode $ 13,8 $ 1,7 12,1 712

(1) Eine Überleitungsrechnung vom Überschuss für die Periode zum Gewinn vor Ertragsteuern und

sonstigen Posten ist auf Seite 11 des Berichts über das 1. Quartal 2021 der Mint einzusehen.

Zum

3. April 31. $ Veränderung % Veränderung

2021 Dezember

2020

Zahlungsmittel und $ 91,1 $ 67,3 23,8 35

Zahlungsmitteläquivalente

Inventar $ 60,8 $ 57,6 3,2 6

Kapitalvermögen $ 159,1 $ 161,1 (2,0) (1)

Gesamtvermögen $ 408,8 $ 379,4 29,4 8

Umlaufvermögen $ 134,2 $ 112,9 21,3 19

Die Mint besitzt einen Business-Continuity-Plan und überwacht weiterhin aktiv ihre globalen Lieferketten- und Logistiknetzwerke, die den laufenden Betrieb ermöglichen. Trotz aller Bemühungen erwartet die Mint, dass COVID-19 ihre Leistung im Jahr 2021 weiterhin beeinträchtigen wird, insbesondere angesichts der Ausrufung des Notstands und des provinzweiten Lockdowns in Ontario, der am 8. April 2021 begann. Die Lage in Ontario und Manitoba ist weiterhin unter Beobachtung und die Mint wird ihren Betrieb entsprechend anpassen.

Weitere Informationen zum Bericht über das erste Quartal 2021 der Mint finden Sie unter www.mint.ca.

Informationen zur Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist die für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen zuständige Münzprägeanstalt der Krone. Sie wird als eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten weltweit anerkannt. Sie bietet eine breite Palette spezialisierter, qualitativ hochwertiger Münzprodukte und damit verbundener Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Royal Canadian Mint auf Twitter, Facebook und Instagram.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Ziele, Pläne, Strategien, des zukünftigen Wachstums, der Betriebsergebnisse, der Leistung sowie der Geschäftsaussichten und -möglichkeiten der Mint widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise durch Wörter oder Ausdrücke wie „plant“, „erwartet““ „glaubt“, „schätzt“, „beabsichtigt“ und andere ähnliche Ausdrücke zu erkennen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich nicht um Tatsachen, sondern lediglich um Prognosen bezüglich des erwarteten Wachstums, der Betriebsergebnisse, der Leistung, der Geschäftsaussichten und der Chancen (Annahmen). Das Management hält diese Prognosen auf der Grundlage der verfügbaren Informationen zwar für angemessen, sie können sich jedoch als falsch erweisen. Diese Prognosen der zukünftigen Ergebnisse unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen der Mint abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt Risks to Performance („Risiken für die Geschäftsentwicklung“) im Geschäftsbericht 2020 der Mint sowie in Anmerkung 9 – Financial Instruments and Financial Risk Management („Finanzinstrumente und finanzielles Risikomanagement“) des geprüften Konzernabschlusses der Mint für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Donnerstag, 20. Mai 2021. Die Mint verpflichtet sich nicht, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder Änderungen der Umstände oder andere Gründe nach diesem Datum zu berücksichtigen.

Alex Reeves, Senior Manager, Public Affairs, Tel.: (613) 884-6370, reeves@mint.ca

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1516132/Royal_Canadian_Mint_Royal_Canadian_Mint_Reports_Profits_and_Perf.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3172304-1&h=710188062&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3172304-1%26h%3D1507052360%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1516132%252FRoyal_Canadian_Mint_Royal_Canadian_Mint_Reports_Profits_and_Perf.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1516132%252FRoyal_Canadian_Mint_Royal_Canadian_Mint_Reports_Profits_and_Perf.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1516132%2FRoyal_Canadian_Mint_Royal_Canadian_Mint_Reports_Profits_and_Perf.jpg)

Original-Content von: Royal Canadian Mint (RCM), übermittelt durch news aktuell