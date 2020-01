Rundum sorglos: Umzugskreditüber umzugsauktion.de bequem mitbuchen

Neue Kooperation: SKG BANK bietet auf umzugsauktion.de

günstige Konsumkredite an / Flexible Konditionen: Kunden passen Kredithöhe und

Laufzeit ganz an ihre eigenen Bedürfnisse an / Freier Verwendungszweck: Der

Kredit deckt alle Kosten, die rund um den Umzug entstehen – ob Umzugsfirma oder

neue Küche

Verlässliche Möbelpacker, zusätzliches Mobiliar oder eine neue Küche: Ein Umzug

kostet viel Geld. Kommen die Ausgaben außerplanmäßig, ist man schnell knapp bei

Kasse. Mit einem kurzfristig verfügbaren, unkomplizierten und flexiblen

Umzugskredit lassen sich finanzielle Engpässe elegant umschiffen. Dank einer

neuen Kooperation bietet die SKG BANK auf umzugsauktion.de sowie dem

Schwesterportal umzugspreisvergleich.de ab sofort günstige Konsumkredite. Nutzer

der Plattformen finden nun neben einem passenden Umzugsunternehmen auch die

Möglichkeit, auf Wunsch ihren Umzug bequem zu finanzieren.

“Ein Umzug ist immer eine stressige Angelegenheit und kommt manchmal sogar

ungeplant. Da sollte man sich nicht auch noch Gedanken um die Finanzen machen

müssen”, sagt Christian Gimbel, Geschäftsführer von Umzugsauktion.de. “Mit den

flexiblen Umzugskrediten der SKG BANK bieten wir unseren Kunden einen

großartigen zusätzlichen Service, damit ihr Umzug noch sorgenfreier abläuft.”

Kredit deckt sämtliche Kosten

Die Auszahlung des Darlehens ist dabei nicht an einen Verwendungszweck gebunden:

Sämtliche Kosten, die rund um den Umzug anfallen, können bequem finanziert

werden. Neue Möbel und Einrichtungsgegenstände können damit ebenso bezahlt

werden wie Umzugskisten oder kleinere Renovierungs- und Schönheitsarbeiten –

damit man sich im neuen Heim schnell heimisch fühlt.

Schnelle Bewilligung und flexible Konditionen

Die Konditionen des Umzugskredits der SKG BANK lassen sich an die individuellen

Bedürfnisse anpassen: Einfach gewünschte Summe zwischen 2.000 und 65.000 Euro

auswählen und Online-Antrag mit Echtzeitprüfverfahren ausfüllen. Gehen die

Unterlagen vor 13 Uhr ein, erfolgt die Auszahlung bei positiver Kreditprüfung

noch am selben Werktag. Die monatliche Höhe der Raten beziehungsweise die

Laufzeit des Kredits legen die Kunden dabei ganz nach ihren eigenen Bedürfnissen

fest. Lange Laufzeiten von bis zu 120 Monaten ermöglichen auch geringe

monatliche Raten. Der günstige Zinssatz bleibt über die komplette Laufzeit

gleich. Das sorgt für Planbarkeit und vermeidet böse Überraschungen.

Sondertilgungen oder gar die komplette Rückzahlung des Kredites sind jederzeit

ohne zusätzliche Gebühren möglich.

