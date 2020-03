Saar-Arbeitsmarkt: Corona-Krise noch nicht eingepreist

?Der Rückgang der Arbeitslosigkeit im März entspricht dem saisonüblichen Verlauf. Da die Arbeitsmarktdaten allerdings nur die Entwicklung bis zur Mitte des Monats berücksichtigen, spiegelt sich die Corona-Krise noch nicht in den aktuellen Zahlen wider. Doch mit Blick auf den weitgehenden Shutdown in vielen Wirtschaftsbereichen und die daraus resultierenden Belastungen für die Unternehmen erwarten wir deutliche Personalanpassungen der Betriebe im Laufe der nächsten Monate. Daher dürfte es in diesen Jahr zu einem spürbaren Anstieg der Arbeitslosigkeit und zu einem signifikanten Rückgang des Beschäftigungsvolumens kommen.? So kommentierte IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Heino Klingen die heute (31. März) von der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit vorgelegten Arbeitsmarktzahlen.