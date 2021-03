Salz war mal teurer als Gold

Heute interessiert uns mehr das Gold. Auch dieses hat eine aufregende Geschichte hinter sich. Es diente als Tauschmittel, als Mittel zur Bewahrung des Wohlstandes, schützt vor Inflation und gefällt als dekorativer Schmuck. Im Allgemeinen hat sich Gold im Einklang mit Inflationserwartungen entwickelt. Dass die Idee, Gold würde Werte, zum Beispiel erbrachte Arbeitsleistung, die quasi eingefroren beziehungsweise in Gold gegossen wird, erhalten, nicht ein Irrglaube ist, zeigt die Historie. Heute beweisen zudem die Notenbanken, dass Gold als Anlage sinnvoll ist. Sollten sie sonst ihre Keller voll Gold behalten? Länder, die nicht selbst über eine wettbewerbsfähige Währung verfügen, griffen in den vergangenen Jahren sogar kräftig am Goldmarkt zu.

Heute erwarten wir eine steigende Inflation, damit einen steigenden Goldpreis beziehungsweise die Möglichkeit mit Gold sich dagegen abzusichern. Die Realrenditen haben sich in letzter Zeit zwar von ihren Tiefs erholt, was den Goldpreis unter Druck gebracht hat. Doch das niedrige Zinsniveau mit anziehender Inflation könnte die Realzinsen in Zukunft wieder die Tiefs testen lassen. Für den Goldpreis würde das dann auch den Test des Allzeithochs jenseits von 2000 Dollar je Unze bedeuten. Besonders lukrativ in so einem Szenario sind dann auch die Aktien von Unternehmen mit guten Goldprojekten, wie Aguila American Gold und Kore Mining.

Aguila American Gold – https://www.youtube.com/watch?v=kTL7DtiLW8o&t=3s – besitzt die rund 70.000 Hektar große Wusa-Goldliegenschaft in Oregon, ein noch wenig erforschtes, bohrfertiges Gold-Silber-Projekt. Projekte in der Nachbarschaft produzieren bereits Gold.

Kore Mining – https://www.youtube.com/watch?v=xoW_rcZ44Nk – plant Explorationsarbeiten auf seinen Projekten Imperial und Long Valley in Kalifornien. Weiter im Portfolio sind zwei Projekte in British Columbia. Ein strategischer Investor ist der bekannte Eric Sprott.

