SAP schlägt erhöhte Dividende von 1,85 ? je Aktie vor

Der Aufsichtsrat der SAP SE hat in Abstimmung mit dem Vorstand beschlossen, den Aktionären eine Dividende von 1,85 ? je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 vorzuschlagen. Die vorgeschlagene Dividende entspricht einer Erhöhung um 0,27 ? oder 17 % im Vergleich zum Vorjahr. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und unter Berücksichtigung des Bestands an eigenen Aktien zum Jahresende 2020 beträgt damit die Gesamtausschüttung an die Aktionäre etwa 2,18 Mrd. ? (2019: 1,86 Mrd. ?). Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 41 % (2019: 55 %). Die Auszahlung der Dividende für das Geschäftsjahr 2020 wird ab dem 18. Mai 2021 erfolgen.

?Trotz der besonderen Herausforderungen im Jahr 2020 verzeichneten wir ein starkes Ergebnis (IFRS) und ein Rekordjahr beim Cashflow. Wir sind der Ansicht, dass unsere Aktionäre an diesem Erfolg teilhaben sollen. Deshalb schlagen wir eine Dividendenerhöhung um 17 % vor?, sagte Luka Mucic, Finanzvorstand der SAP.

In der Hauptversammlung 2021 werden zwei Nachwahlen von Vertretern der Anteilseigner in den Aufsichtsrat der SAP stattfinden. Diane Greene hat ihr Aufsichtsratsmandat im Dezember 2020 niedergelegt. Dr. h. c. mult. Pekka Ala-Pietilä hat erklärt, sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung im Mai 2021 niederzulegen. Auf Vorschlag des Nominierungsausschusses hat der Aufsichtsrat zwei Kandidaten für die Wahl als Anteilseignervertreter nominiert:

Qi Lu (59), Peking, China, Gründer und Chief Executive Officer der MiraclePlus Ltd., Peking, China. Dr. Lu hat umfangreiche Erfahrung in der US-amerikanischen und chinesischen Softwarebranche und bekleidete unter anderem Führungspositionen bei Microsoft und Baidu. Er wurde mit Wirkung zum 21. Dezember 2020 vom Amtsgericht Mannheim zum Mitglied des Aufsichtsrats der SAP bestellt. Im Falle seiner Wahl würde seine Amtszeit 2023 enden. Dr. Lu ist US-amerikanischer Staatsbürger.

Rouven Westphal (48), Potsdam, Mitglied des Vorstands der Hasso Plattner Foundation, Potsdam, und Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin der HPC Germany GmbH & Co. KG, Potsdam. Dr. Westphal verfügt über Erfahrung in der Unternehmensberatung sowie der Venture-Capital-Branche und war Mitgründer und Geschäftsführer der EXASOL AG (vormals exasol GmbH). Im Falle seiner Wahl würde seine Amtszeit 2022 enden. Dr. Westphal ist deutscher Staatsbürger.

Die Hauptversammlung wird am 12. Mai 2021 als virtuelle Hauptversammlung abgehalten werden. Weitere Informationen werden im Vorfeld der Hauptversammlung unter www.sap.de/hauptversammlung zur Verfügung gestellt.

Des Weiteren hat der Aufsichtsrat den Vertrag von Jürgen Müller, Chief Technology Officer und Mitglied des Vorstands der SAP, um drei Jahren bis Ende 2024 verlängert.

