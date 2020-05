Schnelligkeit als Erfolgsfaktor bei Immobilieninvestitionen und beim gewerblichen Immobilienkauf

Erstellt von Redaktion Allgemein

Immobilien als Anlageoption stehen bei vielen Investoren hoch im Kurs. Dies umfasst sowohl Wohngebäude als auch Gewerbeimmobilien. In einem angespannten Immobilienmarkt ist es jedoch nicht immer einfach, attraktive Objekte zu finden und schließlich auch den Zuschlag zu erhalten. Wie eine optimale Vorbereitung auf den Immobilienkauf helfen kann, erklärt Bettina Selzer, Notar in Frankfurt, in einem neuen Fachbeitrag.

Welcher Käufer wird beim gewerblichen Immobilienkauf bevorzugt?

?Der frühe Vogel fängt den Wurm. Auch beim Immobilienkauf gilt diese Regel?, weiß Notarin Bettina Selzer aus der Praxis. Daher sei es nicht nur vorteilhaft, bereits beim Besichtigungstermin eine Finanzierungsbestätigung dabei zu haben. Immer wichtiger wird den Verkäufern auch, dass sie kurzfristig den Kaufvertragsentwurf vom Notar erhalten. Hiermit setze der Kaufinteressent ein klares Zeichen.

Gerade beim gewerblichen Kauf und Verkauf von Mietshäusern sowie Gewerbeimmobilien bedeutet Zeit vor allem Geld. ?Wer nämlich beim Notar einen Kaufvertrag in Auftrag gibt, haftet nicht nur für die Notarkosten, er zeigt damit auch ernsthaftes Interesse an dem Kaufgegenstand?, führt Notarin Bettina Selzer aus. Sie empfiehlt Kaufinteressenten rechtszeitig mit ihrem Notar zu sprechen, so dass ein Entwurf für den gewerblichen Immobilienkaufvertrag nach Beauftragung innerhalb von 24 Stunden erstellt werden kann.

Als vereidigte Notare in Frankfurt am Main bieten Notarin Bettina Selzer und Notarin Sonja Reiff in ihrem Notarbüro im Westend Frankfurt sämtliche notariellen Dienstleistungen in allen Rechtsgebieten an. Unter anderem umfasst dies die Bereiche Erbrecht, Handelsrecht und Gesellschaftsrecht, Grundstücks- und Immobilienrecht sowie Familienrecht und klassische Treuhandtätigkeiten.

Ein Schwerpunkt der Frankfurter Notare liegt in der Begleitung von gewerblichen Immobiliengeschäften, Kauf und Verkauf von Wohnimmobilien und Mietshäusern sowie gewerblichen Liegenschaften und Grundstückskäufen. Das Leistungsspektrum im Grundstücksrecht und Immobilienrecht umfasst unter anderem die Vorbereitung, Beurkundung und Abwicklung von Grundstückskaufverträgen, Wohnungskaufverträgen, Grundstücksübertragungsverträgen, Bauträgerverträgen sowie die Vorbereitung und Beurkundung von Teilungserklärungen für Neubauten und Sanierungsobjekte, die Bildung von Wohnungseigentum, die Bestellung von Grundschulden und Hypotheken, die Bestellung von Dienstbarkeiten (Grunddienstbarkeiten, Nießbrauch, Wohnungsrecht, Reallasten) und Vorkaufsrechten sowie die Begründung von Erbbaurechten / Erbbaurechtskaufverträgen.

Als besonderen Service für ihre Mandanten bieten die Notare auch die Erstellung von Immobilienkaufverträgen innerhalb von 24 Stunden an.

Weitere Informationen:

https://www.selzer-reiff.de/leistungen/immobilienrecht-notar/

https://www.selzer-reiff.de/fachbeitraege-publikationen/welcher-kaeufer-wird-beim-gewerblichen-immobilienkauf-bevorzugt/

Tag-It: Gewerblicher Immobilienkauf, Kauf von Miethäusern, Verkauf von Miethäusern, Notar, Kaufvertragsentwurf innerhalb von 24 Stunden nach Beauftragung, Notarkosten, Vorteile beim gewerblichen Immobilienkauf, Finanzierungsbestätigung, Besichtigungstermin

Zentral im Westend Frankfurt gelegen, ist die Sozietät SELZER REIFF Rechtsanwälte Notare ein modernes Notarbüro.

Mit Rechtsanwältin Bettina Selzer und Rechtsanwältin Sonja Reiff verfügt die Kanzlei über zwei in Frankfurt vereidigte Notare und bietet sämtliche notarielle Dienstleistungen in allen Rechtsgebieten an, unter anderem im Erbrecht, im Gesellschaftsrecht, im Grundstücks- und Immobilienrecht sowie bei der Vermögens- und Unternehmensnachfolge.

Die Notare können aufgrund ihrer juristischen und notariellen Kenntnisse und Erfahrungen die Mandanten jederzeit fachgerecht beraten und ihnen auf sie zugeschnittene Lösungen anbieten. Sie erstellen gerne kurzfristig und in bester Qualität Urkundenentwürfe, beurkunden diese und sorgen für eine zügige und verlässliche Abwicklung.

Ergänzt wird das Angebot der Kanzlei durch erfahrene Kooperationspartner, z.B. in den Bereichen Familien- und Erbrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Unternehmensberatung und Steuerberatung. Privatpersonen und Unternehmen finden so breite Unterstützung in Rechtsangelegenheiten.

Darüber hinaus sind Rechtsanwältin und Notarin Bettina Selzer sowie Rechtsanwältin und Notarin Sonja Reiff seit vielen Jahren regelmäßig als Rechtsexperten Interviewpartner des Hessischen Rundfunks.

Weitere Informationen: https://www.selzer-reiff.de