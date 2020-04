SCS vereinfacht Unternehmensgründung und Buchhaltung für Kunden mit einer cloudbasierten E-Commerce-Plattform

Die E-Commerce-Plattform für Buchhaltung lässt SCS-Kunden als erste ihrer Art in Singapur online Unternehmen gründen, in Preise einsehen sowie ein Komplettsortiment an XBRL-Berichten anfordern. Weitere Dienstleistungen werden in Kürze zugänglich sein.

Singapore Corporate Services Pte Ltd (“SCS”), ein führendes CPA-Unternehmen mit Sitz in Singapur, ist im Rahmen des SMEs Go Digital-Programms der Regierung Singapurs mit einer cloudbasierten E-Commerce-Plattform in Bezug auf optimierte Dienstleistungsangebote einen weiteren Schritt vorangekommen.

Die Buchhaltungs-E-Commerce-Plattform, die erste ihrer Art in Singapore, befähigt SCS-Kunden dazu, Preise online zu sichten und ein vollständiges Sortiment an XBRL-Berichten anzufordern. Das vertraute, der Website des Unternehmens angepasste E-Commerce-Interface verhilft der Buchhaltung zu neuen Dimensionen, indem ein zeitaufwändiges Hin und Her zwischen Firmen und Kunden vermieden wird, Preise und Gebühren jedoch nicht an Transparenz verlieren.

“Wir suchen ständig nach Möglichkeiten für eine vereinfachte Buchhaltung. Als Spezialist für Start-ups sowie kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) müssen wir unsere Buchhaltungsdienstleistungen optimieren, damit wir die Firmen dabei unterstützen können, Konformität und Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, ohne dabei ihr Tagesgeschäft negativen Einflüssen auszusetzen”, so Alan Chang, Managing Director von SCS.

“Durch die Einführung einer cloudbasierten Buchhaltungssoftware war es uns möglich, kostengünstig weitaus effizientere Berichtsverfahren einzurichten und einheitliche Finanzberichte für unsere Kunden zu erstellen”, fügte Chang hinzu.

Die digitale Transformation seines Dienstleistungsangebots befähigte SCS innerhalb kürzester Zeit dazu, seiner KMU-Kundschaft, die ihre Ressourcen entsprechend ihrer Wachstumsziele umverteilen muss, kostengünstige Pläne anzubieten.

KMUs beschäftigen zwei Drittel der Arbeitnehmer Singapurs und tragen laut der Singapore Infocom Media Development Authority (IMDA) etwa zur Hälfte des BIPs des Landes bei.

IMDAs SMEs Go Digital-Programm (https://www.imda.gov.sg/programme-listing/smes-go-digital) möchte KMU-freundliche, digitale Industriepläne entwickeln, um die jeweiligen Unternehmen bei der Wahrnehumung von Wachstumsmöglichkeiten in der Digitalwirtschaft zu unterstützen.

Sich der Tatsache bewusst, dass KMUs sich verstärkt auf dringlichere Tätigkeitsbereiche konzentrieren müssen, möchte SCS ihnen durch automatisierte Prozesse zu mehr Agilität verhelfen, um Produktivität zu erreichen und gleichzeitig Compliance-Anforderungen erfüllen zu können.

Papierlos durchgeführte Buchhaltungstransaktionen eliminieren nicht nur Druck- und Versandkosten und sorgen für beschleunigte Zahlungsprozesse, sondern entsprechen darüber hinaus durch weniger Papiermüll den ESG-Prinzipien von SCS und seiner Kundschaft.

Zusätzlich unterstützen SCS– Online-Dienste Unternehmen erstmalig bei der Gründung eines Unternehmens und der Eröffnung eines Bankkontos in Singapur (https://scs-cpa.com/company-incorporation) ohne die Notwendigkeit einer Anreise, lassen Formalitäten für Kunden geringer werden und sie wesentlich an Zeit und Geld sparen. In Phase 2 der digitalen Erweiterung SCSs werden Schritt für Schritt neue Buchhaltungsdienste sowie steuerbezogene Serviceangebote auf der Plattform eingeführt, die Unternehmen ihre Betriebsabläufe mühelos und komfortabel digitalisieren lassen.

Zur Gründung eines neuen Unternehmens oder zur mühelosen Anforderung von Buchhaltungsdiensten, besuchen Sie bitte SCSs neue Website unter https://scs-cpa.com/

Informationen zu SCS

Singapore Corporate Services Pte Ltd (SCS) ist ein in Singapur ansässiges CPA-Unternehmen, das auf über 20 Jahre umfassender Erfahrung blickt. Das Unternehmen bietet professionelle Outsourcingleistungen für Buchführung und Rechnungslegung, Unternehmens- und Einkommenssteuer, Steuer auf Waren und Dienstleistungen, Lohnabrechnung sowie weitere Compliance-Expertendienstleistungen.

SCS agiert als sogenannter Filing Agent, als hinterlegender Dritter, der bei der Corporate Regulatory Authority of Singapore (ACRA) registriert ist.

