Service-Center der BKK ProVita in Hannover zieht um

Das Service-Center der BKK ProVita in Hannover zieht um. Ab 30.04.2021 ist die gesetzliche Krankenkasse in der Berckhusenstraße 7 in 30625 Hannover zu finden. Das neue Service-Center befindet sich in der Nähe des S-Bahnhofs Hannover-Kleefeld und ist nur wenige Gehminuten vom Straßenbahn- und U-Bahnhof Kantplatz entfernt. Für Besucher sind Parkmöglichkeiten im Hinterhof vorhanden. Die Geschäftsräume sind im Erdgeschoss barrierefrei zu erreichen.

Persönliche Beratung und Betreuung für die Versicherten der BKK ProVita

Walter Redl, stellvertretender Vorstand der BKK ProVita, sagt: ?Die gute Betreuung und persönliche Beratung unserer Versicherten ist uns sehr wichtig. Wir freuen uns auf viele Besucher im neuen Service-Center in Hannover.?

Das Service-Center Hannover ist montags bis donnerstags von 8:00 bis 17:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr geöffnet. Telefonisch ist die BKK ProVita in Hannover weiterhin unter 0511 897037-0 erreichbar, auch die Fax-Nummer 0511 897037-7990 bleibt gleich.

Online-Geschäftsstelle ?Meine BKK ProVita? inklusive App

Zusätzlich können die Versicherten der BKK ProVita die Online-Geschäftsstelle ?Meine BKK ProVita? inklusive App nutzen. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Homepage der Kasse unter https://bkk-provita.de/online-geschaeftsstelle.

Die BKK ProVita ist die Krankenkasse für ganzheitliche Gesundheit und Nachhaltigkeit. Sie bietet ihren Versicherten umfassende Leistungen für natürliche Heilmethoden, fördert die gesunde pflanzliche Ernährung, klärt über Achtsamkeit auf und setzt sich für Umweltschutz ein. Die BKK ProVita ist eine bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse mit Sitz in München. Mit rund 125.000 Versicherten zählt sie zu den 50 größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Ihre Geschäftsstellen befinden sich in Ansbach, Augsburg, Bergkirchen, Berlin, Coburg, Deggendorf, Hannover, Ingolstadt, Mitterteich, München, Schwandorf, Wiesbaden. Dazu kommen Außendienstbüros in Köln und Soest.