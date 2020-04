SFTR-Lösung der neuen Generation von AxiomSL erfüllt spezifische Kundenanforderungen und erreicht ursprünglichen Stichtag

Die regime-agnostische SFTR-Lösung der neuen Generation von AxiomSL ermöglicht es den Geschäftsparteien, die gesamte Sammlung, Validierung, Anreicherung und Einreichung von regulatorischen Daten bei den relevanten Transaktionsregistern (TRs) und/oder Regulierungsbehörden auf einer einzigen Plattform zu verwalten. Die Lösung lässt sich leicht in andere Systeme integrieren, so dass die Geschäftsparteien von einem nicht-invasiven Ansatz profitieren. Damit können die Implementierungszeit und -kosten reduziert und vollständige, rechtzeitige und genaue Regulierungsberichte geliefert werden.

Fraser Reid, Senior Solutions Architect bei AxiomSL, erklärte: “In diesen unsicheren Zeiten ist die Bereitschaft zur Anpassung an regulatorische Änderungen von entscheidender Bedeutung. Mit unserem Angebot der neuen Generation von regelkonformen Handels- und Transaktionsberichten können unsere Kunden bei der Implementierung eines wirklich skalierbaren Ansatzes für SFTR und andere Handels- und Transaktionsberichte einen einzigartigen Vorsprung auf dem Markt erreichen. Tatsächlich stellen wir Finanzunternehmen Technologien zur Verfügung, mit denen sie sich auf die sich entwickelnden Anforderungen in vielen Gerichtsbarkeiten und auf eine Vielzahl aufsichtsrechtlicher Vorschriften rechtzeitig, transparent und kosteneffizient vorbereiten können. Das ist entscheidend, um Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften auszuräumen.

Kunden, die derzeit die SFTR-Lösung implementieren, schätzen die Intelligenz und Analysefähigkeiten vieler der Funktionalitäten. Die Lösung identifiziert und übermittelt nicht nur geeignete Berichtsereignisse aus den erhaltenen Handelsinformationen, sondern übernimmt darüber hinaus Änderungen von Vorschriften durch nahtlose Plattform-Upgrades. Daher können die Kunden auf die Stärke der SFTR-Lösung bei der Identifizierung aller Transaktionen innerhalb des Geltungsbereichs und der automatischen Erstellung von Berichten vertrauen, um die gesetzlichen Bestimmungen effizient zu erfüllen und gleichzeitig aus transparenten und vertrauenswürdigen Handels- und Transaktionsdaten Erkenntnisse zu gewinnen.

Diese Multi-Regime-Reporting-Lösung der neuen Generation nutzt die nicht-invasive Erfassung von Handelsdaten, um automatisch zu bestimmen, ob ein Regime in Frage kommt. So wird sichergestellt, dass es keine regulatorischen Probleme aufgrund von zu geringer oder zu umfangreicher Berichterstattung gibt. Einer der Schlüsselaspekte der Lösung, der von den Kunden stark nachgefragt wird, ist das Ausnahmemanagement, das eine vollständig überprüfbare und nachvollziehbare Lösung aller Datenqualitätsprobleme ermöglicht, indem es einen Warnmechanismus für alle meldepflichtigen Ereignisse bereitstellt. Fragen zur Abstimmung (Paarung und Abgleich), die nach der Berichtseinreichung von den Transaktionsregistern aufgeworfen werden, werden ebenfalls als Ausnahmen gekennzeichnet. Dies hilft den Nutzern, ihre Lösung effektiver zu verwalten.

Dies bietet eine umfassende Ausnahmeverwaltungsfunktion, und mit dem Exception Management Dashboard der Lösung können sich die Betriebsteams nun auf die wertsteigernde Lösung von Problemen konzentrieren.

Darüber hinaus können Finanzinstitute ihre SFTR- und Multi-Regime Reporting-Verpflichtungen über das RegCloud-Angebot von AxiomSL in der Cloud verwalten und so eine sichere und kostengünstige Lösung anbieten.

