Sibanye-Stillwater gibt zum Dritten Mal den aktuellen Stand zu den Auswirkungen von COVID-19 undÄnderungen in der Geschäftsleitung bekannt

https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-company-teaser-2019/ – Im Anschluss an frühere Kommuniqués betreffend: 1) den Aufschub nicht wesentlicher Wachstumskapitalausgaben in den US-PGM-Betrieben, um die Mitarbeiterzahl während der COVID-19-Pandemie zu reduzieren, 2) die Aussetzung unserer südafrikanischen (SA) Betriebe als Reaktion auf die vom Präsidenten der Republik Südafrika angekündigte landesweite Erstsperrung und 3) die Genehmigung für einen begrenzten Abbau und eine begrenzte Verarbeitung in den SA-Betrieben, vorbehaltlich der Umsetzung vereinbarter Protokolle zur Bewältigung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit COVID-19, Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) liefert den Interessengruppen ein weiteres Update.

Gemäß den von der südafrikanischen Regierung am 16. April 2020 angekündigten geänderten Katastrophenvorschriften dürfen südafrikanische Bergwerke nun während der Zeit der Sperrung mit einer reduzierten Kapazität von 50 % der normalen Produktion betrieben werden, um danach die Produktionskapazität zu erhöhen, wie vom südafrikanischen Minister für Mineralressourcen und Energie festgelegt.

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater sagte: “Wir unterstützen voll und ganz die bisher von der Regierung von Südafrika getroffenen Massnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie und begrüssen den pragmatischen Ansatz zur Wiederaufnahme einer teilweisen wirtschaftlichen Tätigkeit in der Branche bei gleichzeitigem Schutz der Gesundheit der Beschäftigten im Einklang mit den derzeit verfügbaren globalen und lokalen Gesundheitsrichtlinien und -protokollen. Dieser stufenweise Ansatz wird eine gesteuerte und geordnete Rückkehr zu einer sicheren Produktion erleichtern, die notwendig ist, um den umfangreichen Beitrag der Bergbauindustrie zur nationalen und regionalen Wirtschaft und zur Gesellschaft im weiteren Sinne aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die anhaltenden gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für alle unsere Interessenvertreter zu minimieren”.

Die Sicherheit, Gesundheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer und Gemeinden ist unser oberstes Anliegen, und wie am 20. März 2020 angekündigt, wurden bereits vor der landesweiten Abriegelung detaillierte Protokolle und Maßnahmen zur Bewältigung der Risiken für Mitarbeiter und Auftragnehmer von COVID-19 in unseren Betrieben entwickelt und umgesetzt.

Zu den am 16. April 2020 angekündigten risikobasierten Maßnahmen zur Wiederaufnahme der vorgeschriebenen Bergbauaktivitäten gehören

die Organisation des Transports für SA-Mitarbeiter von ihren Häusern in abgelegenen Gebieten zu ihren jeweiligen Arbeitsbereichen

strenge Screening- und Testprogramme, die nach der Rückkehr der Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz durchgeführt werden

die Bereitstellung von Quarantäne-Einrichtungen für Mitarbeiter, die positiv auf COVID-19 getestet wurden

Vorlage der während des Screenings und der Tests gesammelten Daten bei der zuständigen Behörde

Sibanye-Stillwater unterstützt diese Maßnahmen, die mit unseren bestehenden COVID-19-Minderungsprotokollen und -plänen in Einklang stehen und entsprechend umgesetzt werden, sobald die untertägige Produktion in den Gold- und PGM-Betrieben der SA im Laufe der nächsten ein bis zwei Wochen wieder aufgenommen wird.

Wie bereits angekündigt, arbeiten die PGM-Operationen in den USA weiterhin mit einer reduzierten Belegschaft und Mimosa in Simbabwe hat den Betrieb unter mit der Regierung von Simbabwe vereinbarten Vorsichtsmaßnahmen ab 20. April 2020 wieder aufgenommen.

Die zukünftigen Auswirkungen von COVID-19 sind nach wie vor ungewiss, und die Vorhersage der Betriebsaussichten wird durch die Ungewissheit hinsichtlich des Umfangs der COVID-19-Beschränkungen und der Raten, mit denen die Produktion in den SA-Betrieben nach der aktuellen Sperrfrist wieder aufgenommen werden kann, erschwert. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, die bisherige Betriebsauskunft für 2020 auszusetzen, bis wir mehr Gewissheit haben. Sobald wir mehr Stabilität und Gewissheit haben, werden wir eine Planung abgeben.

Änderungen in der Geschäftsleitung

Nach Abschluss der Integration von Lonmin (jetzt Marikana-Betriebe) in das PGM-Portfolio von SA wird Robert van Niekerk in eine Gruppenrolle als Leiter des Technischen Dienstes wechseln. Wayne Robinson wurde zu EVP: SA PGM Operations ernannt und wird weiterhin auf der ausgezeichneten Basis aufbauen, die von Robert und seinem Team geschaffen wurde.

“Wir haben ein substanzielles und widerstandsfähiges Unternehmen aufgebaut, und die Tiefe und Qualität unserer Management-Bank bietet Flexibilität und Optionalität. Wayne verfügt über beträchtliche operative Erfahrung im SA-Hartgesteinsbergbau, einschließlich Gold und Platingruppenmetalle, und wird als Leiter der SA-Platingruppenmetallbetriebe die kontinuierliche Lieferung und Kontinuität sicherstellen. Robert wird mit seiner umfangreichen Erfahrung unschätzbare technische Unterstützung für den gesamten Konzern leisten und Best Practice, Technologie und Innovation sowie Projektfunktionen vorantreiben, die alle für unseren zukünftigen Erfolg und unsere Relevanz von zentraler Bedeutung sind”, sagte Froneman.

Ansprechpartner für Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Leiter Abteilung Investor Relations

Tel: +27 (0) 83 453 4014

Sponsor: J.P. Morgan Equities Südafrika Proprietary Limited

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

