Sibanye-Stillwater-Gruppe als ICMM-Mitglied aufgenommen

Erstellt von Redaktion Allgemein

Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW – https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-company-teaser-2019/ ) freut sich, mitteilen zu können, dass sie als Mitglied des Internationalen Bergbau- und Metallrates (ICMM) aufgenommen wurde.

Nach der Übernahme von Lonmin, einem bestehenden ICMM-Mitglied, durchlief die Sibanye-Stillwater-Gruppe das strenge, mehrmonatige Verfahren der ICMM zur Bewertung der Mitgliedschaft in einem Unternehmen und wurde aufgrund ihrer hohen Standards und Praktiken qualifiziert und aufgenommen. Weitere Informationen über das ICMM-Zulassungsverfahren finden Sie unter: https://www.icmm.com/admission-process

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater sagte: “Es ist ein stolzer Moment, als Mitglied der ICMM aufgenommen zu werden. Dies bestätigt unser anhaltendes Engagement für die besten Praktiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in unserem gesamten Unternehmen. Die Mitgliedschaft wird uns auch die Möglichkeit bieten, durch gemeinsame internationale Standards die besten Bergbaupraktiken zu erlernen, zu definieren und auszutauschen.

Tom Butler, der Vorstandsvorsitzende der ICMM sagte: “Ich freue mich, die Sibanye-Stillwater zu begrüßen. Die Gruppe durchlief das strenge Verfahren der ICMM zur Bewertung der Firmenmitgliedschaft und wurde vom unabhängigen Experten-Prüfungsausschuss der ICMM sehr positiv bewertet. Die Gruppe wird dem Rat ihre Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit sowohl im südlichen Afrika als auch in Nordamerika sowie ihr Wissen über den Umgang mit ESG-Fragen, die für die Gewinnung und Verarbeitung von Gold und Platingruppenmetallen einzigartig sind, zur Verfügung stellen”.

